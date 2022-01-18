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水獺「野外色色」下一秒巨蜥淡定路過：你們繼續別管我...

聯合新聞網 / 綜合報導
網友幽默幫蜥蜴O.S.「你們繼續別管我」。圖／爆廢公社
網友幽默幫蜥蜴O.S.「你們繼續別管我」。圖／爆廢公社

水獺和巨蜥在臺灣自然環境中並不常見，但大家都知道牠們喜歡逐水而居，可是如果兩種生物突然同時一起出現，情況可能就「尷尬」了。

有網友就在臉書社團爆廢公社分享一組照片，畫面中兩隻水獺原本正在水圳的一處角落你儂我儂，上演著抱抱親親的戲碼，臉上表情可以說是陶醉又忘我。

畫面中兩隻水獺看起來就像在親吻摟抱。圖／爆廢公社
畫面中兩隻水獺看起來就像在親吻摟抱。圖／爆廢公社

兩隻水獺看起來十分親密。圖／爆廢公社
兩隻水獺看起來十分親密。圖／爆廢公社

但是下一張照片中，一隻巨型蜥蜴突然出現在上方，伸著長長的舌頭緩步走過，不過模樣看起來倒是很淡定，沒有要攻擊或是打擾小倆口的意思。

只是水獺見到這龐然巨獸可緊張了，其中一隻還停下動作抬頭探向蜥蜴，模樣十分慌張，像是在擔心：「不好了！差點被抓到。」

水獺看見巨蜥經過緊張地抬起頭。圖／爆廢公社
水獺看見巨蜥經過緊張地抬起頭。圖／爆廢公社

這幾張彷彿直擊野外親熱現場的相片，也讓網友紛紛在底下留言：「不可以色色」、「笑死XD」、「有種抓姦現場的感覺」，幽默地調侃這大自然有趣的一幕。

水獺

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