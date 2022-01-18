廚房驚見貓咪「融化成泥」躺碗旋轉 萬人笑翻：三貓香香鍋

貓咪真的是水做的！日本一名推特主@jirosan77在1月15日發布一則貼文，影片說明中寫著：「洗東西時在一旁旋轉的貓咪們」。點開短片，可以看到有三隻貓窩在洗手台旁旋轉的玻璃碗內，表情慵懶地像是要融化在容器裡，蓬鬆豐滿的嘴邊肉甚至從碗邊緣溢出來。慢悠悠的旋轉速度，搭配貓咪們半懵半醒的臉，整個畫面令人不禁嘴角微微上揚，在心中直呼：好萌啊！

這名推特主家中飼養了五隻英國短毛貓，經常在社群媒體上分享牠們可愛的日常。而影片中三隻由左到右分別是「てんぷら天婦羅」、「みかん蜜柑」、「あんみつ餡蜜」，療癒的畫面吸引三百多萬人次觀看，網友們被貓咪萌到紛紛表示：「牠們的臉太可愛了」、「(¨¨･ω･¨¨) 好想『喝』哦」、「融化的貓咪…」。

飼主自己也在下方留言自嘲：「每次想使用碗時，牠們都跑到裡面去，非常困擾呢。」原來這名飼主發現每次在洗手台洗東西時，貓咪們就會好奇跑來觀看，因此乾脆在一旁擺放容器給牠們，沒想到這三隻小搗蛋還真的跑進去把自己窩成一團，甚至還舒服到昏昏欲睡，逗趣的模樣讓人又好氣又好笑。