仙氣貓母女「黑白＋彩色列印」神複製 貓奴笑翻：媽媽生到墨水不夠

米克斯永遠都是最討人歡心的驚喜包，尤其是母女/母子一起養的時候更能發現奧妙之處。日前一名網友向大家分享她領養了兩隻可愛的虎斑貓母女，兩隻貓咪長超級像，而且都是有著一雙圓圓大眼的仙氣美貓，貼文一PO出立即引起不少網友迴響。

Dcard網友「豆江的媽咪」江小姐日前發文，表示自己從房東那邊領養了一對可愛的米克斯貓母女，媽媽叫做米江，女兒叫豆江，兩隻貓咪不管是長相、個性還是叫聲都超級相似，江小姐笑稱「只是一個是黑白列印一個是彩色列印」。

在媽媽的細心照顧下，米江跟豆江都是漂亮的仙氣美貓。 (圖/網友「豆江的媽咪」授權提供，未經許可不得轉載)

江小姐說，原先米江懷孕的時候被房東發現，就把米江帶回來照顧到生孩子，而豆江兩個月大的時候就就離開媽媽身邊，過了好幾個月才重新一起生活，豆江疑似已經忘記媽媽了，但米江還記得自己孩子。現在米江跟豆江母女倆已經有了一個舒服的家，再也不用回到在外面流浪的日子，下半輩子可以好好在貓奴家享福。

網友江小姐表示，當初米江跟豆江是從房東那邊領養過來的，兩隻貓個性都很像。 (圖/網友「豆江的媽咪」授權提供，未經許可不得轉載)

貼文PO出後獲得不少網友迴響，網友們大讚「好漂亮好可愛的貓」、「能領養到一對母女真的超有緣，而且牠們真的長得好像，這樣不用煩惱如果兩隻貓咪個性差太多或是吵架的問題」，還有網友打趣地說「真的是黑白列印跟彩色列印」。江小姐對於網友的留言也幽默的說「(貓媽媽)生到墨水不夠」，透露目前收養米江豆江母女唯一的煩惱就是媽媽都會讓女兒吃飯，女兒太愛吃了都會把飯吃光，只好分開餵食。

豆江喜歡依偎在媽媽米江身邊，可愛的模樣融化不少人。 (圖/網友「豆江的媽咪」授權提供，未經許可不得轉載)

米江:臭小鬼竟然騎到媽媽頭上來了。 (圖/網友「豆江的媽咪」授權提供，未經許可不得轉載)

江小姐目前會把米江跟豆江母女倆可愛的模樣放上IG，有不少母女可愛的日常生活照。江小姐接受聯合線上記者採訪時也表示，希望自身的經驗分享可讓更多人以領養代替購買的方式收編毛小孩，也希望領養貓狗的時候如果有餘力，可以母女/母子一起養，因為看過很多人只領養孩子卻不要媽媽的狀況。