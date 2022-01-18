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呆萌二哈慘遭雙扇門夾狗鼻 無法自拔哀嚎「啊～～」網狂重播
二哈雖然被公認破壞力強大，有時卻笨得很可愛？近日臉書社團瘋傳一段僅僅8秒的影片，一隻疑似哈士奇的狗兒，不明原因讓鼻子被卡進雙扇門裡。光看畫面就笑翻不少人，聲音一打開「啊～～～～」更是洗腦，網友笑到併軌稱「叫到全村都知道的感覺」。
臉書社團動物梗圖星球流傳一段8秒「無法自拔」短片，一隻二哈的鼻子被卡在玻璃雙扇門，雖然看起來一動也不動，但叫聲卻相當淒厲，鏡頭也同時傳來拍攝者的笑聲。只見狗狗中途一度試圖用腳掌把門推開，但無奈實在太重白費力氣。
從影片中鼻子凹陷的程度，研判鼻子被夾的力道應該不小。所幸最後有人前往「解除封印」，出手扳開玻璃雙扇門，才讓牠重獲自由。二哈獲救後馬上停止魔性的哀嚎聲，並滿血復活似乎想再挑戰一次雙扇門。呆萌的舉動讓網友傻眼「好可怕喔……我是說牠的智商」
「終於有拍攝者救了！」這段影片及叫聲讓網友們越看越上癮，「重複看了3次」「笑了對不起」「痛到都破音了」「想知道這是怎麼夾的」「啊～～～～」
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