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桃園柴犬被喇叭嚇跑 派出所見主人抱腿萌笑：可以回家了

聯合新聞網 / 綜合報導
見到主人的嘟嘟笑得超開心。圖／桃園市政府警察局臉書
見到主人的嘟嘟笑得超開心。圖／桃園市政府警察局臉書

前幾天在桃園受困拒捕的柴犬，終於找到家啦！桃園市警察分局埔子派出所的員警在13日接獲民眾報案，有隻柴犬受困馬路安全島，看起來像是嚇壞了。人民保母成功用食物捕獲迷路的柴犬後，眾人也將牠暫時帶回警局安置，並透過當地臉書社團尋找飼主，引起許多網友們關注，紛紛轉發分享，希望趕快幫走失的柴柴找到家。

所幸在15日，一對馮姓夫婦透過熟識的獸醫院得知，網路上有一篇寵物協尋文章，很可能是自家走失的愛犬「嘟嘟」，夫妻倆馬上趕到派出所確認，沒想到真的是嘟嘟。相片中看到柴犬嘟嘟巴著馮姓飼主的腿，露出可愛的笑容，就不難想見牠重回主人懷抱時有多開心了。

迷路的柴犬嘟嘟安心依偎在主人懷中。圖／桃園市政府警察局臉書
迷路的柴犬嘟嘟安心依偎在主人懷中。圖／桃園市政府警察局臉書

馮姓夫婦也表示，自家毛小孩之所以在外頭流浪，原來是前幾天他們帶著嘟嘟去公園散步時，嘟嘟突然被車子喇叭嚇到，掙脫牽繩逃跑，來不及抓住牠。無奈夫妻倆平日也不常關注網路消息，一時之間還不知道嘟嘟已經被安置在警局，在家中十分擔心。所幸最後透過眾人的協助，與認識的獸醫師幫忙通知，迷路的嘟嘟才終於被主人找到，可以安心回到溫暖的家。

柴犬 桃園 警察

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