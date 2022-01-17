波妞發呆ing..看到美食秒回神！「直升機起飛狂追蝦蝦」網笑翻：餓多久

只要有食物，不管是哪種毛小孩都會上鉤，連魚也完全都會屈服於食物的誘惑。近日有一段可愛的影片在網路上瘋傳，只見一名網友拿著魚食逗弄飼養缸中的「波妞」氣球魚，氣球魚一看到食物出現就一直不斷追著食物跑，手不管擺到哪裡魚就跟到哪裡，十足展現了貪吃鬼的模樣。

日本推特網友「Hazuki」日前貼出一段影片，一名住在北海道的網友家裡飼養了許多日本特有種的水中生物，其中有一缸是飼養俗稱「氣球魚」(フウセンウオ，風船魚)的「太平洋塔氏刺獅子魚(Eumicrotremus pacificus) 」，體色相當多變，有黃色、棕色、紅色、白色、橘色等，該品種分布於日本分佈在青森縣、北海道、東日本海與東海北東部、千島列島等區域，因為長得非常像宮崎駿知名動畫作品《崖上的波妞》裡面的角色，因此又有「波妞」的稱呼。

蝦子隔著水缸放到哪裡，氣球魚也跟到哪裡。 （圖／取自Hazuki推特）

該名網友手上拿著氣球魚最喜歡的飼料蝦米，隔著飼養缸逗弄氣球魚，只見手不管擺到哪邊，氣球魚就會跟到哪裡，就像是磁鐵一樣，短短31秒的影片只見氣球魚不斷跟著飼主手擺的地方游動，奮力抖動魚鰭的模樣相當治癒，最後牠也成功吃到食物，全程都被飼主記錄下來，可愛的影片吸引不少網友朝聖。

氣球魚追著食物跑的可愛影片上傳至今已經有超過16萬人觀看，一夕在網路上爆紅，許多網友對於氣球魚超萌的模樣表示「表情超可愛的」、「感覺很像在操控遙控模型魚的感覺」、「短短的魚鰭好治癒」，還有人誤以為飼主最後沒有給氣球魚吃到食物，留言哀嚎「這是我最喜歡的魚，不要欺負牠啦」。