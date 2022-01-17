快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪突然不吃喜歡的罐罐？貓奴示警這些異狀速就醫

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪突然不吃飯，可能是這些地方出了問題。圖／Ingimage
貓咪突然不吃飯，可能是這些地方出了問題。圖／Ingimage

家裡貓咪突然不吃東西？不少飼主可能都曾遇過毛孩突然對食物興趣缺缺、沒有食慾的狀況。日媒ねこちゃんホンポ專欄作家指出，原因可能是吃膩了奴才獻上的糧食，或者進食環境過於吵雜沒安全感。最糟的狀況便是身體出現疾病的徵兆之一，飼主務必仔細觀察，必要時尋求專業獸醫師協助。

1.貓咪不喜歡、吃膩食物的味道

和人類一樣，貓咪也有自己喜歡和不喜歡的口味。貓咪的嗅覺相當敏銳，即使是味道上細微的變化，都可能讓貓咪一秒變心「我不喜歡這個味道！」

就算是吃得相當習慣的罐頭或飼料，也可能因為對一成不變的糧食感到厭煩，突然不再賞臉吃飯了。這時可以試試加上一點肉泥或其他飼料，只要稍微調整味道，貓咪可能就會回過頭來乖乖吃飯。

2.吃飯的環境產生壓力

如果盛裝糧食的器皿不容易食用，或是放飯當下周遭環境相當吵雜，都可能導致貓咪們產生壓力、食慾不振。

除了食物要合貓皇胃口，飼主也得盡可能布置一個舒適的環境。最好確認飼料碗的高度及大小適中，且被擺在一個不會讓貓咪分心的地方，讓毛孩安穩進食。

貓咪飼料碗的高度，可能也會影響進食狀況。 圖擷自IG bobobanban網友授權提供
貓咪飼料碗的高度，可能也會影響進食狀況。 圖擷自IG bobobanban網友授權提供

3.健康出現異狀

除了糧食的口味及環境，飼主必須加倍注意的是，拒絕吃飯可能是貓咪健康出現異狀的警訊，有些貓咪會因為疾病或疼痛失去食慾。

如果糧食本身及環境看似沒問題，請務必確認：

．貓咪有無受傷

．口腔內出現異常變化

．排泄物及排便時是否有異

．嘔吐、發燒、精神不濟等狀況

．走路方式改變

若上述症狀都沒有發生，但食慾不振的狀況持續半天以上，最好前往獸醫院尋求進一步協助。

貓咪 獸醫師 發燒 貓奴

延伸閱讀

愛碰貓奴鼻子=調查鏟屎官！專家曝貓咪「用鼻子親親」5原因：也是喜歡你

貓奴洗澡洗一半驚見黑影嚇傻 下秒「2肉球貼玻璃」萌貓狂撒嬌網笑翻

突然被貓咪咬一口？貓奴點出3大原因 這招替代打罵更有用

早上對你喵喵叫＝餓了！專家曝貓咪「想跟鏟屎官說話」4時間點

相關新聞

貓咪突然不吃喜歡的罐罐？貓奴示警這些異狀速就醫

家裡貓咪突然不吃東西？不少飼主可能都曾遇過毛孩突然對食物興趣缺缺、沒有食慾的狀況。日媒ねこちゃんホンポ專欄作家指出，原因可能是吃膩了奴才獻上的糧食，或者進食環境過於吵雜沒安全感。最糟的狀況便是身體出現疾病的徵兆之一，飼主務必仔細觀察，必要時尋求專業獸醫師協助。

愛碰貓奴鼻子=調查鏟屎官！專家曝貓咪「用鼻子親親」5原因：也是喜歡你

家裡有養貓的人應該會發現，有時候貓咪很喜歡用鼻子輕碰表達牠的想法，尤其是家裡有兩隻以上的貓咪，更常可以看到貓咪們用鼻子碰鼻子的方式互動，大家應該會很好奇為什麼貓咪會這樣做，有專家說其實鼻子碰鼻子有很多種涵義，其中一種是代表「喜歡你」。

蓬毛博美洗澡「秒變海豹」耳朵還不見 萌樣狂吸400萬讚

忍術「一秒變海豹」之術！國外一名飼主在社群平台抖音上分享一支影片，內容是愛犬博美有著蓬鬆美麗的毛髮在碰水後縮水，整隻狗糗變成「一隻海豹」。超大反差吸引了將近400萬的讚數，

人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

台北市立動物園無尾熊媽媽「Grace」離世，取出育兒袋內的Joey（有袋類動物寶寶的通稱）後，Joey已經260日齡，體...

跳水、衝浪技能點滿！白底虎斑「貓爬式」秒圈粉：活得比我精彩

如果說有貓咪超愛玩水，還精通游泳和衝浪，你相信嗎？在夏威夷就有一隻白底虎斑貓「Hokule'a」，不但會跟著主人一起洗澡，甚至還喜歡爬上衝浪板，看準時機跳下水游泳秀一波。精湛的「貓爬式」讓不少網友看了瞪大眼睛，完全是萬中選一的貓咪。

小象跟媽媽過河緊張到叫出來 網驚：原來小象叫聲那麼「奶」

你有聽過象寶寶的叫聲嗎？近日社群網站微博流傳一段影片，一群亞洲象帶領著新生象寶寶過河，泡在水中的小象則疑似因為太緊張而「發出鳴叫」，溫馨又新奇的畫面立刻衝上熱搜，還有網友搞笑形容「像極了我遛娃的樣子！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。