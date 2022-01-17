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貓咪突然不吃喜歡的罐罐？貓奴示警這些異狀速就醫
家裡貓咪突然不吃東西？不少飼主可能都曾遇過毛孩突然對食物興趣缺缺、沒有食慾的狀況。日媒ねこちゃんホンポ專欄作家指出，原因可能是吃膩了奴才獻上的糧食，或者進食環境過於吵雜沒安全感。最糟的狀況便是身體出現疾病的徵兆之一，飼主務必仔細觀察，必要時尋求專業獸醫師協助。
1.貓咪不喜歡、吃膩食物的味道
和人類一樣，貓咪也有自己喜歡和不喜歡的口味。貓咪的嗅覺相當敏銳，即使是味道上細微的變化，都可能讓貓咪一秒變心「我不喜歡這個味道！」
就算是吃得相當習慣的罐頭或飼料，也可能因為對一成不變的糧食感到厭煩，突然不再賞臉吃飯了。這時可以試試加上一點肉泥或其他飼料，只要稍微調整味道，貓咪可能就會回過頭來乖乖吃飯。
2.吃飯的環境產生壓力
如果盛裝糧食的器皿不容易食用，或是放飯當下周遭環境相當吵雜，都可能導致貓咪們產生壓力、食慾不振。
除了食物要合貓皇胃口，飼主也得盡可能布置一個舒適的環境。最好確認飼料碗的高度及大小適中，且被擺在一個不會讓貓咪分心的地方，讓毛孩安穩進食。
3.健康出現異狀
除了糧食的口味及環境，飼主必須加倍注意的是，拒絕吃飯可能是貓咪健康出現異狀的警訊，有些貓咪會因為疾病或疼痛失去食慾。
如果糧食本身及環境看似沒問題，請務必確認：
．貓咪有無受傷
．口腔內出現異常變化
．排泄物及排便時是否有異
．嘔吐、發燒、精神不濟等狀況
．走路方式改變
若上述症狀都沒有發生，但食慾不振的狀況持續半天以上，最好前往獸醫院尋求進一步協助。
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