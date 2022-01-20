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愛犬走失6小時找不到 聰明主人「後院烤肉」狗狗聞香秒回家

聯合新聞網 / 綜合報導
傑達敏銳的嗅覺幫自己找到回家的路。（圖／翻攝自Facebook @ Julie Ann Smith）
傑達敏銳的嗅覺幫自己找到回家的路。（圖／翻攝自Facebook @ Julie Ann Smith）

美國一名飼主茱莉（Julie Ann Smith）近日在臉書社團中分享一段有趣故事，自己養的狗狗於去年9月在家附近走失了，與家人開車與徒步找了6個小時都沒找到，因此她只好失望的回家。沒想到老公竟異想天開打開了家裡後院的「BBQ烤肉架」，超香肉味吸引了愛犬自己「聞香」走回家，搞笑的模樣讓全家人破涕為笑。

茱莉貼文中寫道，去年9月家中愛犬傑達（Jada）離家出走，但是家裡住在郊區，四處一片荒涼，只有大片的玉米田，因此沒有任何鄰居能夠詢問。茱莉只好與丈夫徒步兼開車的苦尋整整6小時，並一邊喊著「傑達我們愛你，快回家吧」，希望能夠讓牠聽見。

最後，搜索未果的茱莉心灰意冷地回家，打開電腦準備在各大社群發佈協尋的貼文，而丈夫則表示要睡在外面，免得傑達回家卻無法進門。茱莉在貼文中提到，就在點擊送出「協尋貼文」的下一秒，突然聽到丈夫大叫自己的名字，原來是傑達自己回家了！

茱莉描述，當時她一臉不可置信的望向丈夫時，丈夫笑著表示「我把烤肉架打開了，上面還放了一塊肉」。原來，是狗狗傑達聞到了從家裡飄出的烤肉香味，沿著氣味找到了回家的路。

茱莉表示，經過這次事件了解到狗狗的嗅覺有多敏感，並表示所有正苦於狗狗失蹤的飼主們可以嘗試這個方法。

茱莉將這離奇的事件分享到狗狗社團「Dogspotting Society」，引來許多網友留言「好天才的丈夫！」、「我之前也是在森林裡烤培根，狗狗就找到了」、「好喜歡這樣的快樂結局」、「懂得利用狗狗的天性真的好聰明」、「我要把這個方法記起來。」

狗狗 烤肉 失蹤

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