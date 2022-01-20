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就愛筋膜槍！巴哥震到「瞇眼享受」耳朵狂抖 爽樣吸600萬讚

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／翻攝自Tik Tok @yardley_and_gigi
圖／翻攝自Tik Tok @yardley_and_gigi

沒看過這麼會享受的狗狗！國外一名飼主在社群平台上傳一支影片，內容是愛犬巴哥亞德利（Yardley）享受主人用筋膜槍按摩自己的耳朵。亞德利舒服到瞇眼張嘴，超浮誇的表情吸引了上萬則留言以及超過600萬次點讚。

抖音用戶@yardley_and_gigi上傳的影片中可以看到，亞德利頭抵住瘋狂震動的筋膜槍，耳朵也隨之起舞，還瞇眼吐舌露出超爽表情，舒服完太陽穴後還會換另一個角度繼續按摩，機靈的模樣全被主人記錄下來！

@yardley_and_gigi She itchy face #pugsoftiktok #fyp #pugs #cute #funny #yardleyandgigi ♬ original sound - Yardley&Gigi Gregory

另一支影片可以看到，亞德利同樣享受著最愛的筋膜槍按摩，這次則是把角度完全固定在最舒服的耳朵下方，開心的模樣讓主人在貼文中補充道「對這個小寶貝而言，這個（筋膜槍）就是天堂！」

@yardley_and_gigi this is Heaven for this little baby #pugsoftiktok #pugs #fyp #yardleyandgigi ♬ Athletic tune "heaven and hell" - Shinonome

亞德利超爽的模樣在抖音上引發話題，影片吸引了超過600萬個點讚數以及6萬多則留言，許多網友看了紛紛表示「感覺超舒服！」、「老兄我需要這個酷東西」、「主人就是個按摩師」、「好像一顆土豆正在變成土豆泥！」

耳朵 按摩 抖音 巴哥

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