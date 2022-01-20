嚇到手手扶地！小黃金獵犬看動畫被嚇到「抖超大力」

國外一名飼主日前在社群平台抖音上分享一支影片，內容是黃金獵犬奧利弗（Olive）專心的看著動畫《小逗的日常》，跟著劇中的阿金小逗（Dug）一同屏氣凝神，卻被突然冒出頭的松鼠嚇到，而飼主則在貼文中模仿奧利弗語氣「那隻松鼠嚇到人家了啦！」

影片中可以看到，跟動畫主角小逗同為黃金獵犬的奧利弗認真盯著電視，突然冒出頭的松鼠同時嚇到了小逗和奧利弗，兩隻「阿金」被嚇到超同步，奧利弗更是抖超大力、手手還要扶著地板。可愛的模樣融化許多網友「影片不小心重複看了10次！」

電影《天外奇蹟》的衍生劇《小逗的日常》（Dug Days）於2021年的「國際狗狗日」推出，講述黃金獵犬小逗和主人「卡爾」（Carl）的搞笑日常。忠心但少根筋的小逗帶著智能項圈因此能夠說話，平常最喜歡跟院子裡的松鼠打鬧。

而嚇到奧利弗的正是影集中與小逗亦敵亦友的松鼠，超入戲的模樣吸引了320萬次點讚以及1萬多則留言。許多網友被奧利弗超可愛的反應融化「他在看自己的電影嗎？」、「他也太入戲了吧」、「好像小朋友在看卡通」、「狗：害我嚇一跳」、「真的有在認真看耶！」

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