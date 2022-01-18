動物真的會發出笑聲！ 最新研究記錄老鼠到牛65物種「起笑」訊號

國際期刊《生物聲學（Bioacoustics）》新文章記錄了包括靈長類動物、牛、狗、狐狸、海豹、貓鼬、喜鵲等65個物種的「笑聲」。

先前在2015年國家地理雜誌一篇文章提到，猿類和老鼠是已發現「唯二能笑出聲的物種」，當時科學家用手搔癢動物，再觀測牠們的反應與聲波。近期《生物聲學（Bioacoustics）》文章裡的實驗則拓展到更多物種。

實驗研究人員、加州大學洛杉磯分校靈長類動物學家溫克勒（Winkler）在文中提到：「人類通常很難識別、甚至感知不到動物的笑聲。老鼠會發出超出人類聽覺範圍的『超聲波發聲』。黑猩猩嬉戲時發出的聲音則類似人類笑聲，儘管物種間的發聲不盡相同，牠們在吸氣和呼氣時都會發聲。」

該實驗的意義主要是希望進一步理解「在複雜的人類社會中，笑聲從專屬遊戲的發聲，演變成複雜的實用信號」的歷程。正如溫克勒所言，人類用笑聲表達各種意圖，但不是所有笑聲都隱含開心的情緒。