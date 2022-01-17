蓬毛博美洗澡「秒變海豹」耳朵還不見 萌樣狂吸400萬讚

忍術「一秒變海豹」之術！國外一名飼主在社群平台抖音上分享一支影片，內容是愛犬博美有著蓬鬆美麗的毛髮在碰水後縮水，整隻狗糗變成「一隻海豹」。超大反差吸引了將近400萬的讚數，

畫面中可以看到，博美「科吉」（Koji）的棕色毛髮相當蓬鬆，但是當水柱從胸口開始淋時棕毛瞬間坍塌，沒多久科吉淋成全濕時，不但耳朵跟手手都不見了，超大又渾圓的眼睛也跟超萌海洋生物海豹如出一徹。

而科吉家的另一隻松鼠博美「惠子」（Keiko）淋濕的樣子也被主人記錄起來，卻不似科吉撞臉海豹，淋濕後的惠子超大耳朵與大眼睛則是神似知名系列影集《曼德洛人》中的尤達寶寶（Baby Yoda），也有網友笑稱「什麼都像，就是不像狗！」

科吉的「濕身秀」一曝光便引發關注，吸引超過380萬的點讚數以及超過4萬則留言，許多網友看了都搞笑留言「狗+水=海豹」、「我覺得更像小海獺」、「難道海豹其實乾了會像博美？」、「是不是現在才發現養到海豹？」、「我看倒像海獅。」