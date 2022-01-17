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愛碰貓奴鼻子=調查鏟屎官！專家曝貓咪「用鼻子親親」5原因：也是喜歡你

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪之間會用鼻子親親表達親密。 (圖/Ingimage)
貓咪之間會用鼻子親親表達親密。 (圖/Ingimage)

家裡有養貓的人應該會發現，有時候貓咪很喜歡用鼻子輕碰表達牠的想法，尤其是家裡有兩隻以上的貓咪，更常可以看到貓咪們用鼻子碰鼻子的方式互動，大家應該會很好奇為什麼貓咪會這樣做，有專家說其實鼻子碰鼻子有很多種涵義，其中一種是代表「喜歡你」。

日本專欄作家撰文表示，貓咪之所以會鼻子碰鼻子，主要是會對比較友好的貓咪及人類使用，而貓咪喜歡用「鼻子親親」有五種原因。

一、打招呼

貓咪對貓咪鼻子碰鼻子是一種打招呼的方法，如果家裡有養兩隻以上的貓咪，觀察貓咪之間會不會鼻子碰鼻子，就可以知道你所養的貓咪們感情好不好。

二、交換情報

貓咪的臉蛋周圍會有散發出味道的體腺，也會散發出費洛蒙，貓咪可以透過這種味道去判斷另一隻貓咪的一些狀況，比如這隻貓大概幾歲、性別以及是否有敵意。

有些貓咪用鼻子親親則是要去獲得對方的情報。 (圖/Ingimage)
有些貓咪用鼻子親親則是要去獲得對方的情報。 (圖/Ingimage)

三、調查飼主

貓咪如果對人類這樣做，其中一種狀態是牠正在確認飼主有沒有其他動物/人類的味道，這樣一來牠就可以知道今天貓奴是不是有去吸過別人家的貓、玩過別人家的狗、或是跟自己不熟悉味道的人接觸過。

四、表達喜愛

貓咪如果突然用鼻子親飼主，就代表你家貓咪很喜歡你，這樣的舉動不僅是貓對貓之間是親密友善的表現，貓對人類這樣做也是。

有時候貓咪會對另一隻貓用鼻子親親，主要是為打招呼。 (圖/Ingimage)
有時候貓咪會對另一隻貓用鼻子親親，主要是為打招呼。 (圖/Ingimage)

五、有所請求

但如果貓咪對飼主常常用鼻子親親的話，有時候可能是想表達一些事情，要特別注意，比如說牠餓了想吃罐罐、寂寞了想要人陪牠玩等等。

下次家裡的貓咪對其他貓咪用鼻子親親或是對飼主這樣做，不妨觀察一下看看貓咪是想表達什麼訴求吧。

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