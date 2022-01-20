快訊

Omicron社區疫情擴大！感冒了要不要採檢？ 專家這樣說

投資非疫苗療法？ 丹麥生技公司大股東是球王約克維奇

超萌比特犬看過沒？貪吃比特「叼碗搖屁屁」向媽討零食

聯合新聞網 / 綜合報導
比特犬咪雅（Mya）。圖／翻攝自Facebook ＠Bri Marie
比特犬咪雅（Mya）。圖／翻攝自Facebook ＠Bri Marie

國外一隻比特犬咪雅（Mya）很喜歡一款鮮魚口味的零食，每次跟媽媽討食時都會使出超萌招數—叼著自己的碗碗狂搖屁屁。超貪吃模樣讓飼主在貼文下搞笑留言「我想我應該跟零食供應商當朋友，才能滿足她的需求！」

影片中可以看到，有著圓圓大眼的咪雅緊盯媽媽的鏡頭，像馬達一樣搖不停的屁屁讓尾巴甩來甩去，腦袋也跟著晃個不停，超可愛的模樣果然讓她吃到了最喜歡的鮮魚口味零食。主人瑪莉（Bri Marie）更在貼文中表示「這樣我就不會因為不在家陪她而感到罪惡了！」

可愛的咪雅其實有著悲慘的前半生。瑪麗過去曾經在社團中分享，咪雅因為在收容所裡適應不良、承受巨大的壓力，曾經是「沒有人要」的小狗。但自從來到瑪莉家後，變成了一隻與在收容所裡截然不同的狗狗，安全、溫暖的環境讓她得到了真正的放鬆。

咪雅超療癒的搖屁影片一分享在臉書社團「Dogspotting Society」便吸引超過7000讚，還有人折服於咪雅可愛的笑容，表示願意免費寄她最愛的魚魚零食給她！許多網友更紛紛留言表示超療癒「我今天過得很糟，但看到咪雅的笑容就都沒事了！」、「她的笑容也讓我不自覺笑出來」、「他的笑容能給予我接下來一整天的力量」、「這是我看過最可愛的狗狗討食影片。」

零食 狗狗 比特犬 寵物

相關新聞

超萌比特犬看過沒？貪吃比特「叼碗搖屁屁」向媽討零食

國外一隻比特犬咪雅（Mya）很喜歡一款鮮魚口味的零食，每次跟媽媽討食時都會使出超萌招數—叼著自己的碗碗狂搖屁屁。超貪吃模樣讓飼主在貼文下搞笑留言「我想我應該跟零食供應商當朋友，才能滿足她的需求！」

不是小貓咪！12.5公斤白毛緬因貓進逼世界紀錄

住在俄羅斯舊奧斯科爾的白毛緬因公貓「柯菲」（Kefir），目前才22個月大，已長到27.5磅（約12.5公斤），體型驚人...

毒液可殺死貓狗 可怕「海蟾蜍」入侵南投範圍疑擴張

兩棲類保育志工團隊去年11月在南投草屯御史里發現世界百大入侵種「海蟾蜍」，並通報林管處、縣府等單位，官民合作展開移除行動...

真的沒修圖！戰鬥民族養巨貓 還不到2歲就長到12.5公斤

俄羅斯一名女子的寵物貓體積是如此龐大，以至於人們經常把牠誤認成一隻狗。更加令人吃驚的是，這隻「小貓」甚至還沒有完全長大。

天使汪散步不想回家「秒軟成泥」眼神超落寞 媽無奈：跟地板合體了

帶狗狗出去散步的時候，應該多多少少都會遇到散步正開心卻要回家，狗狗依依不捨不想走的狀況。日前有兩張超可愛的圖在網路上爆紅，一名女子帶愛犬到街上遛狗，結果要回家的時候狗狗完全不想走，乾脆整隻狗趴在地上耍賴，還用楚楚可憐的眼神盯著主人，可愛的模樣讓不少人都融化了。

卡通裡的貓都愛喝牛奶？貓奴喊「千萬母湯」可能會害慘牠

貓咪可以喝牛奶嗎？不少卡通都給人貓喜歡喝牛奶的印象，不過真相或許和你想的不一樣。日本專欄作家指出，由於牛奶的成分和貓咪的生理構造使然，給貓咪喝牛奶可能會造成腹瀉、肥胖等健康問題，甚至可能讓小貓身陷危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。