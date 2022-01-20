超萌比特犬看過沒？貪吃比特「叼碗搖屁屁」向媽討零食

國外一隻比特犬咪雅（Mya）很喜歡一款鮮魚口味的零食，每次跟媽媽討食時都會使出超萌招數—叼著自己的碗碗狂搖屁屁。超貪吃模樣讓飼主在貼文下搞笑留言「我想我應該跟零食供應商當朋友，才能滿足她的需求！」

影片中可以看到，有著圓圓大眼的咪雅緊盯媽媽的鏡頭，像馬達一樣搖不停的屁屁讓尾巴甩來甩去，腦袋也跟著晃個不停，超可愛的模樣果然讓她吃到了最喜歡的鮮魚口味零食。主人瑪莉（Bri Marie）更在貼文中表示「這樣我就不會因為不在家陪她而感到罪惡了！」

可愛的咪雅其實有著悲慘的前半生。瑪麗過去曾經在社團中分享，咪雅因為在收容所裡適應不良、承受巨大的壓力，曾經是「沒有人要」的小狗。但自從來到瑪莉家後，變成了一隻與在收容所裡截然不同的狗狗，安全、溫暖的環境讓她得到了真正的放鬆。

咪雅超療癒的搖屁影片一分享在臉書社團「Dogspotting Society」便吸引超過7000讚，還有人折服於咪雅可愛的笑容，表示願意免費寄她最愛的魚魚零食給她！許多網友更紛紛留言表示超療癒「我今天過得很糟，但看到咪雅的笑容就都沒事了！」、「她的笑容也讓我不自覺笑出來」、「他的笑容能給予我接下來一整天的力量」、「這是我看過最可愛的狗狗討食影片。」

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