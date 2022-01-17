快訊

桃機、西堤群聚已有15名兒童確診 羅一鈞曝症狀：靠採檢才能確認

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
目前人工哺育的無尾熊Joey，經過保育員的研判，在從媽媽「Grace」的育兒袋取出之前，應該曾吃到過媽媽的盲腸便。圖／動物園提供
目前人工哺育的無尾熊Joey，經過保育員的研判，在從媽媽「Grace」的育兒袋取出之前，應該曾吃到過媽媽的盲腸便。圖／動物園提供

台北市立動物園無尾熊媽媽「Grace」離世，取出育兒袋內的Joey（有袋類動物寶寶的通稱）後，Joey已經260日齡，體重也邁向620公克。動物園表示，一般育兒袋內的Joey，約在6個月大左右時，會轉換食性開始吃桉樹葉，在此之前還需要吃到媽媽的盲腸便增加體內微生物菌叢，原本園方還擔心Joey會缺乏微生物菌叢，還好近期第一次觀察到Joey會舔拭自己的洩殖腔吃自己的稀便，推斷應該是取出育兒袋前曾吃到過媽媽的盲腸便。

動物園表示，一般在育兒袋內的Joey，約在6個月大左右時，會從原本喝媽媽的奶，慢慢轉換食性開始吃桉樹葉，在這個轉換食性的過渡期，Joey一定要先去補充一個重要的「副食品」就是媽媽的盲腸便(pap)。這種軟便裡面含有媽媽盲腸內消化中的桉樹葉，以及原本在媽媽腸道中可以幫助消化的微生物菌叢，Joey吃下媽媽的盲腸便後，這些菌叢就可以在Joey的消化道中生存，幫助他未來對桉樹葉的消化。

動物園表示，因為無尾熊是屬於後腸發酵的動物，食物吃下去後，通常是利用腸胃後半段的盲腸進行發酵、分解與吸收，無尾熊必須透過盲腸中大量的微生物菌叢，來協助分解比較難以消化的桉樹葉，才能獲得活動所需的能量。因此，正常的腸道菌叢對無尾熊來說非常重要，如果沒有建立好體內的腸道菌叢，會使得無尾熊無法充分利用桉樹葉獲取足夠的能量及養分，而造成營養不良等後續問題。

動物園表示，目前人工哺育的無尾熊Joey，經過保育員的研判，在從媽媽「Grace」的育兒袋取出之前，應該曾吃到過媽媽的盲腸便。除此之外，在人工哺育的過程中，保育員也第一次觀察到Joey會舔拭自己的洩殖腔吃自己的稀便，經詢問澳洲庫倫賓動物保護區的專家，才知道在澳洲人工哺育的無尾熊個體，也曾有類似的情況。

動物園表示，雖然這次觀察到「Grace」的Joey在吃自己的稀便，也不一定能證明原本在Joey在育兒袋內會有一樣的行為，但看著Joey低頭舔著自己的洩殖腔，一抬頭滿臉褐色便便的樣子，還是讓保育員看得既驚奇又好笑。一天天慢慢成長中。隨著Joey漸漸長大，前陣子也幫Joey換了更大的新家，希望在人工哺育的照養之下，能夠平安健康

無尾熊 動物園

延伸閱讀

「歡樂Fun寒假」動物園、天文館等場館推出多項活動

同父異母金剛猩猩兄弟 家教不同寶寶行為也大不同

苔蘚蛙有幾隻？動物園偽裝高手多 遊客嘆：找不到

昨晚沒被送回家…日本明星老虎攻擊保育員 1人右手被咬斷

相關新聞

人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

台北市立動物園無尾熊媽媽「Grace」離世，取出育兒袋內的Joey（有袋類動物寶寶的通稱）後，Joey已經260日齡，體...

跳水、衝浪技能點滿！白底虎斑「貓爬式」秒圈粉：活得比我精彩

如果說有貓咪超愛玩水，還精通游泳和衝浪，你相信嗎？在夏威夷就有一隻白底虎斑貓「Hokule'a」，不但會跟著主人一起洗澡，甚至還喜歡爬上衝浪板，看準時機跳下水游泳秀一波。精湛的「貓爬式」讓不少網友看了瞪大眼睛，完全是萬中選一的貓咪。

小象跟媽媽過河緊張到叫出來 網驚：原來小象叫聲那麼「奶」

你有聽過象寶寶的叫聲嗎？近日社群網站微博流傳一段影片，一群亞洲象帶領著新生象寶寶過河，泡在水中的小象則疑似因為太緊張而「發出鳴叫」，溫馨又新奇的畫面立刻衝上熱搜，還有網友搞笑形容「像極了我遛娃的樣子！」

暖爐前長兩隻喵！乳牛貓妹妹「爽躺睡翻」橘貓哥超淡定萬人笑翻

最近天氣相當冷，寒流來的時候對於喵星人來說是個急需找尋溫暖地方躲起來的時機，就有不少貓咪愛上了家裡的電暖器跟電熱毯。最近有一組照片在網路上爆紅，只見一隻可愛的橘貓跟乳牛貓舒服的趴在電暖爐附近取暖，橘貓趴的姿勢相當享受，但乳牛貓卻整隻貓咪仰躺、手腳全部縮起來睡翻，模樣逗笑不少人。

他憂路邊橘貓「手好細好細沒吃飽…」萬人看了笑噴：起碼一分鐘沒吃了

貓奴間盛傳一段話，「十隻橘貓九隻胖」，那剩下的那一隻呢？近日有網友分享在路邊看到的一隻橘貓，並稱牠看起來「手好細好細」，網友們看到貓咪真面目卻笑噴，鐵口直斷「這起碼一分鐘沒有吃飯了」。

貓奴洗澡洗一半驚見黑影嚇傻 下秒「2肉球貼玻璃」萌貓狂撒嬌網笑翻

家裡有養毛孩的人應該常常會遇到一種狀況，有時候自己在做別的事情或是準備出門的時候，毛小孩會依依不捨的不讓你出去，或是你在洗澡或上廁所的時候，從廁所門縫或是透氣窗常常可以看到毛孩一直盯著你的狀況，不免有時候冷不防被嚇到。日前有網友分享家裡可愛的貓咪會在自己洗澡的時候，把肉球印在浴室門上面，讓人覺得有點可愛又有點可怕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。