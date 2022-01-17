人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

台北市立動物園無尾熊媽媽「Grace」離世，取出育兒袋內的Joey（有袋類動物寶寶的通稱）後，Joey已經260日齡，體重也邁向620公克。動物園表示，一般育兒袋內的Joey，約在6個月大左右時，會轉換食性開始吃桉樹葉，在此之前還需要吃到媽媽的盲腸便增加體內微生物菌叢，原本園方還擔心Joey會缺乏微生物菌叢，還好近期第一次觀察到Joey會舔拭自己的洩殖腔吃自己的稀便，推斷應該是取出育兒袋前曾吃到過媽媽的盲腸便。

動物園表示，一般在育兒袋內的Joey，約在6個月大左右時，會從原本喝媽媽的奶，慢慢轉換食性開始吃桉樹葉，在這個轉換食性的過渡期，Joey一定要先去補充一個重要的「副食品」就是媽媽的盲腸便(pap)。這種軟便裡面含有媽媽盲腸內消化中的桉樹葉，以及原本在媽媽腸道中可以幫助消化的微生物菌叢，Joey吃下媽媽的盲腸便後，這些菌叢就可以在Joey的消化道中生存，幫助他未來對桉樹葉的消化。

動物園表示，因為無尾熊是屬於後腸發酵的動物，食物吃下去後，通常是利用腸胃後半段的盲腸進行發酵、分解與吸收，無尾熊必須透過盲腸中大量的微生物菌叢，來協助分解比較難以消化的桉樹葉，才能獲得活動所需的能量。因此，正常的腸道菌叢對無尾熊來說非常重要，如果沒有建立好體內的腸道菌叢，會使得無尾熊無法充分利用桉樹葉獲取足夠的能量及養分，而造成營養不良等後續問題。

動物園表示，目前人工哺育的無尾熊Joey，經過保育員的研判，在從媽媽「Grace」的育兒袋取出之前，應該曾吃到過媽媽的盲腸便。除此之外，在人工哺育的過程中，保育員也第一次觀察到Joey會舔拭自己的洩殖腔吃自己的稀便，經詢問澳洲庫倫賓動物保護區的專家，才知道在澳洲人工哺育的無尾熊個體，也曾有類似的情況。

動物園表示，雖然這次觀察到「Grace」的Joey在吃自己的稀便，也不一定能證明原本在Joey在育兒袋內會有一樣的行為，但看著Joey低頭舔著自己的洩殖腔，一抬頭滿臉褐色便便的樣子，還是讓保育員看得既驚奇又好笑。一天天慢慢成長中。隨著Joey漸漸長大，前陣子也幫Joey換了更大的新家，希望在人工哺育的照養之下，能夠平安健康