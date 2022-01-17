小象跟媽媽過河緊張到叫出來 網驚：原來小象叫聲那麼「奶」

你有聽過象寶寶的叫聲嗎？近日社群網站微博流傳一段影片，一群亞洲象帶領著新生象寶寶過河，泡在水中的小象則疑似因為太緊張而「發出鳴叫」，溫馨又新奇的畫面立刻衝上熱搜，還有網友搞笑形容「像極了我遛娃的樣子！」

影片中可以看到，象媽媽領著象寶寶過河，但是河的水位卻不淺，剛好淹到象寶寶的脖子處。或許是因為鮮少泡在水裡太緊張，有些象寶寶開始發出叫聲。而其他「膽子較大」的小象則泡在水裡與其他成象漫步、嬉戲。

中國《人民日報》報導，目前雲南西雙版納野象谷中的亞洲象約有300多隻，亞洲象觀測保護小組已於今年以來觀察到數個象群中都有新生小象。

小象緊張到叫出來的影片放上微博，話題瞬間衝上熱搜，可愛的模樣融化許多中國網友「可可愛愛的一家人」、「生命真是生生不息」、「原來小象還會唱歌呀」、「要好好保護環境，給他們最好的家園！」、「真是吉祥（象）如意！」

根據百度百科介紹，雲南西雙版納野象谷位在「西雙版納國家級自然保護區勐養子保護區」與「聯合國教科文組織人與生物圈保護區」之內，是中國大陸首家以動物保護和環境保護為主題的國家公園。