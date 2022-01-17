快訊

桃機、西堤群聚已有15名兒童確診 羅一鈞曝症狀：靠採檢才能確認

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

跳水、衝浪技能點滿！白底虎斑「貓爬式」秒圈粉：活得比我精彩

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友被Hokule'a衝浪的英姿及肉球圈粉。圖擷自IG @hokuleathesurfingcat
不少網友被Hokule'a衝浪的英姿及肉球圈粉。圖擷自IG @hokuleathesurfingcat

如果說有貓咪超愛玩水，還精通游泳和衝浪，你相信嗎？在夏威夷就有一隻白底虎斑貓「Hokule'a」，不但會跟著主人一起洗澡，甚至還喜歡爬上衝浪板，看準時機跳下水游泳秀一波。精湛的「貓爬式」讓不少網友看了瞪大眼睛，完全是萬中選一的貓咪。

動物Youtube頻道The Dodo近日分享一段3分多鐘的影片，一隻名叫Hokule'a的貓熱愛水上活動，到海邊衝浪、跳水完全都難不倒牠。Hokule'a最初是由飼主艾莉莎Alessia與派特Pat在動物救援組織領養來的，剛到家時非常害羞，喜歡躲在床下等每個角落。一段時間後關係迅速增溫，就連洗澡也會跟著進浴室，「充滿好奇並跳進浴缸裡」。

兩人也陸續發現Hokule'a非常享受淋著滂沱大雨，還會跳上滑水道衝進游泳池裡，並自己游上岸。某天他們靈機一動帶Hokule'a一起到沙灘，一個完全沒有人、風平浪靜的海邊，發現牠似乎天生就會游泳，而且游得非常棒。

派特也拿出隨身攜帶的衝浪板，試探性的把牠放在板子最前端，並且稍微划動讓衝浪板向前推動，此時的Hokule'a神情也樂在其中，絲毫沒有一點恐懼。牠也能憑自己的力量跳下水，朝著艾莉莎所在的位置前進。兩人也為Hokule'a在衝浪板上做了一個專屬座位，讓牠可以更安穩的待在上頭，享受水上活動。

Hokule'a和主人一起衝浪的模樣。圖擷自IG @hokuleathesurfingcat
Hokule'a和主人一起衝浪的模樣。圖擷自IG @hokuleathesurfingcat

影片下方留言驚呼連連，紛紛表示「可以牽繩遛貓已經是一大奇蹟」「萬中選一的貓」「水中划動的貓掌萌翻了」「貓的生活比我還精彩」。除了Youtube上的影片，Hokule'a也有自己專屬的IG帳號，紀錄更多牠的游泳英姿。

貓咪 夏威夷 衝浪

延伸閱讀

寵物知識+／你是夠格的貓奴嗎？確保貓咪身心靈健康的5大要點

貓奴洗澡洗一半驚見黑影嚇傻 下秒「2肉球貼玻璃」萌貓狂撒嬌網笑翻

他憂路邊橘貓「手好細好細沒吃飽…」萬人看了笑噴：起碼一分鐘沒吃了

「塊陶啊！」企鵝短腿浮冰上狂奔 網笑歪：忘記自己會游泳？

相關新聞

人工哺育無尾熊260日齡 動物園意外目擊吃自己便便

台北市立動物園無尾熊媽媽「Grace」離世，取出育兒袋內的Joey（有袋類動物寶寶的通稱）後，Joey已經260日齡，體...

跳水、衝浪技能點滿！白底虎斑「貓爬式」秒圈粉：活得比我精彩

如果說有貓咪超愛玩水，還精通游泳和衝浪，你相信嗎？在夏威夷就有一隻白底虎斑貓「Hokule'a」，不但會跟著主人一起洗澡，甚至還喜歡爬上衝浪板，看準時機跳下水游泳秀一波。精湛的「貓爬式」讓不少網友看了瞪大眼睛，完全是萬中選一的貓咪。

小象跟媽媽過河緊張到叫出來 網驚：原來小象叫聲那麼「奶」

你有聽過象寶寶的叫聲嗎？近日社群網站微博流傳一段影片，一群亞洲象帶領著新生象寶寶過河，泡在水中的小象則疑似因為太緊張而「發出鳴叫」，溫馨又新奇的畫面立刻衝上熱搜，還有網友搞笑形容「像極了我遛娃的樣子！」

暖爐前長兩隻喵！乳牛貓妹妹「爽躺睡翻」橘貓哥超淡定萬人笑翻

最近天氣相當冷，寒流來的時候對於喵星人來說是個急需找尋溫暖地方躲起來的時機，就有不少貓咪愛上了家裡的電暖器跟電熱毯。最近有一組照片在網路上爆紅，只見一隻可愛的橘貓跟乳牛貓舒服的趴在電暖爐附近取暖，橘貓趴的姿勢相當享受，但乳牛貓卻整隻貓咪仰躺、手腳全部縮起來睡翻，模樣逗笑不少人。

他憂路邊橘貓「手好細好細沒吃飽…」萬人看了笑噴：起碼一分鐘沒吃了

貓奴間盛傳一段話，「十隻橘貓九隻胖」，那剩下的那一隻呢？近日有網友分享在路邊看到的一隻橘貓，並稱牠看起來「手好細好細」，網友們看到貓咪真面目卻笑噴，鐵口直斷「這起碼一分鐘沒有吃飯了」。

貓奴洗澡洗一半驚見黑影嚇傻 下秒「2肉球貼玻璃」萌貓狂撒嬌網笑翻

家裡有養毛孩的人應該常常會遇到一種狀況，有時候自己在做別的事情或是準備出門的時候，毛小孩會依依不捨的不讓你出去，或是你在洗澡或上廁所的時候，從廁所門縫或是透氣窗常常可以看到毛孩一直盯著你的狀況，不免有時候冷不防被嚇到。日前有網友分享家裡可愛的貓咪會在自己洗澡的時候，把肉球印在浴室門上面，讓人覺得有點可愛又有點可怕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。