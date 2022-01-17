暖爐前長兩隻喵！乳牛貓妹妹「爽躺睡翻」橘貓哥超淡定萬人笑翻

家裡有養毛孩的人應該常常會遇到一種狀況，有時候自己在做別的事情或是準備出門的時候，毛小孩會依依不捨的不讓你出去，或是你在洗澡或上廁所的時候，從廁所門縫或是透氣窗常常可以看到毛孩一直盯著你的狀況，不免有時候冷不防被嚇到。日前有網友分享家裡可愛的貓咪會在自己洗澡的時候，把肉球印在浴室門上面，讓人覺得有點可愛又有點可怕。

2022-01-17 11:23