｢我為何會懷孕？」和浪貓寵物溝通雞同鴨講 竟是一場烏龍！
那日在臉書看到一則讓我會心一笑的貼圖，浪浪說：｢天氣好冷，我流浪累了，徵求乾爹、乾媽照顧，條件是『有能力購買罐罐的鏟屎官』！」
其實現在有愛心長期餵養浪浪的人的確很多，尤其天氣這麼冷的時候，甚至會希望直接收編牠們，但卻不是每隻習慣自由的浪浪，都願意讓你收編。最近就接到不少好心人士的詢問：｢可不可以幫浪浪做寵物溝通？」在我回答之前，我想先分享一個故事。
以同樣是生命的角度而言，浪浪應該跟家裡的毛孩沒有兩樣，但直到我之前接到一位案主的求助，整個過程才讓我感受到，跟浪浪的溝通，困難度更高。
案主是在手足無措的情況下找我幫忙，她長期餵養三隻浪浪喵，其中一隻看起來又髒又兇的應該是公的，她不敢抓牠，希望從另外兩隻母的下手抓去結紮，以免生養下一代又無力照顧，挨餓受凍的事代代相傳。
但是她才抓了一隻進籠，這隻被她稱為妹妹的就已經哭到呼天搶地，她嚇得不敢再誘捕第二隻。結果形成一隻在籠內哭、一隻在籠外哀號梁祝十八相送的場面，搞得她既心疼又不知如何是好。
所以她希望我告訴這兩隻：｢阿姨只是要帶妹妹去動物醫院結紮，很快就回來了，姐姐可不可以一起去作伴，順便也結紮？！」還好她平常有拍照的習慣，勉強有這兩隻的照片。
只是一連上線後，我才想到浪浪是否聽得懂人話？沒有經過馴養的牠們，對人話的概念到底能理解多少？我突然間語塞，支支吾吾如同遇到外國人，使用著洋涇浜喵語，不知怎樣表達這位好心阿姨的想法。
我先從妹妹開始，畢竟牠突然被抓到醫院，應該比待在原地那隻姐姐更害怕吧。
｢阿姨送你來醫院，只是要幫你結紮，你不用怕，也不要哭哦，手術完你就可以回到自由的野外，乖，不哭、不哭。」
但牠歪著腦袋劈頭問我：｢結紮是什麼？」果然，人類的詞彙對浪浪太陌生！
我：｢就是動個小手術，讓你不會懷孕。」
浪喵：｢我為何會懷孕？為什麼不讓我生小孩呀？」
溝通過程我可以感受到牠非常疑惑，但我想，重點應該是告訴牠不要害怕就好，也沒有多想；接著我找外面那隻姊姊聊，一切溝通看似沒想像中難，因為第二天｢浪喵姐姐」真的依照約定，再度出現在案主家附近，似乎聽懂我要牠去醫院陪妹妹的交代。
結果幾天後案主跟我聯絡，答案竟然是神展開！
獸醫檢查後說那隻浪貓根本不是母的，還因此退了些許費用給案主，因為公的結紮手術比較簡單。天哪，難怪那隻浪貓一直疑惑於為何案主要擔心牠懷孕？又不准牠有小孩！我本來還以為牠在為自己的貓權抗議，結果竟然是搞出性別烏龍。
終於理解寵物溝通規則｢不是案主自己照顧的毛孩不要接」，因為訊息錯誤只會導出錯誤的結果，尤其是不見得熟悉人類語言的浪浪。
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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。
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