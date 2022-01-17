他憂路邊橘貓「手好細好細沒吃飽…」萬人看了笑噴：起碼一分鐘沒吃了

貓奴間盛傳一段話，「十隻橘貓九隻胖」，那剩下的那一隻呢？近日有網友分享在路邊看到的一隻橘貓，並稱牠看起來「手好細好細」，網友們看到貓咪真面目卻笑噴，鐵口直斷「這起碼一分鐘沒有吃飯了」。

「真擔心牠是不是餓到了」網友在臉書社團愛貓聯盟分享一組照片，天色昏暗在路邊撞見一隻橘貓，並描述牠「手好細好細」，網友們一看秒懂原PO的幽默感，紛紛附和「以阿嬤的標準」來看，應該是餓到了沒錯。逗趣的照片吸引破萬人點讚。

網友在路邊看到一隻橘貓，幽默稱牠「手好細好細」，擔心餓著了。圖擷自 愛貓聯盟

「耳朵都瘦到扁扁的」「可憐的浪浪還沒有後腳」「餓到跑不動」「一看就知道我養不起」「龍貓有橘色的啊」。數百則留言都在「憂心」該隻橘貓沒有吃飽，而反串留言太多，還有人跳出來疾呼「這是網路霸凌！」

除了體型，照片中的橘貓花色也成了討論焦點，「完全呈現橘貓的特色」「又是橘子」「九隻胖還有一隻特別胖」「大橘爲重」。有人則緩頰應該附近住戶全都是阿嬤，是大家過度餵食所導致，「絕對不是牠的問題」，要大家放過這隻橘貓。