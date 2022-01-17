貓奴洗澡洗一半驚見黑影嚇傻 下秒「2肉球貼玻璃」萌貓狂撒嬌網笑翻

家裡有養毛孩的人應該常常會遇到一種狀況，有時候自己在做別的事情或是準備出門的時候，毛小孩會依依不捨的不讓你出去，或是你在洗澡或上廁所的時候，從廁所門縫或是透氣窗常常可以看到毛孩一直盯著你的狀況，不免有時候冷不防被嚇到。日前有網友分享家裡可愛的貓咪會在自己洗澡的時候，把肉球印在浴室門上面，讓人覺得有點可愛又有點可怕。

日本推特網紅名貓「みかんとじろうさんち」帳號常常分享家中養的可愛五隻貓咪的日常，日前女飼主上傳了一張照片引發不少網友共鳴，前幾天她進浴室洗澡後轉身看到門上面有個影子，把她嚇得不輕，仔細看才發現其實是她的貓咪「餡蜜(あんみつ)」正在等她洗好澡出來，因為太迫不及待了所以把兩隻可愛的貓肉球都印在門上面。

餡蜜(圖右)是一隻很喜歡等媽媽洗澡出來的貓咪，都會在浴室門外等著。 (圖/取自みかんとじろうさんち推特)

但其直這不是餡蜜第一次這樣做，女飼主貼出這張照片後做了補充說明表示，餡蜜其實很常在浴室外面等她洗澡出來，是個可愛的乖孩子。照片po出後至今已有超過15萬人按讚，許多網友對此相當有共鳴，紛紛表示「雖然這狀況感覺有點可怕，但看到可愛的肉球很療癒」、「貓咪一直在等你也太暖心」、「史上最可愛的跟蹤狂」，也有網友曬出自家毛孩肉掌貼在浴室門上的模樣，笑稱「其實我家的狗狗也會這樣做」。