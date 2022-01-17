寵物知識+／你是夠格的貓奴嗎？確保貓咪身心靈健康的5大要點

生理健康＋心理健康＝真正的健康

最近去上了有關貓行為學的課，學到了不少在平時看診時讓貓咪更少壓力的技巧，也更了解貓咪的行為及需求。講師 Sarah Heath 一開始就特別強調貓咪除了生理上的健康之外，心理上的健康也是重要的一環。我們看診時常專注在現有疾病的診斷與治療，但是貓咪在家是否過得開心、飼養環境是否適當，若主人沒有察覺，也只有等到真的發生問題（打架受傷、因為緊迫造成下泌尿道問題等）來看醫生的時候才會被討論到。

養貓的歷史，目前最早的紀錄可以追溯到約一萬年前。現代考古學家在地中海的一個島上發現了一隻小貓的骸骨，與人類一起在墓穴中長眠，但貓並不是島上的原生物種，因此推斷這隻貓與牠的主人有意味深長的關係，一起搭船去了島上、最後還葬在一起。

經過了這麼多年的時間到現在，養貓的人越來越多，但這並沒有改變貓是肉食動物的天性、獨立求生存且善於隱藏病痛的性格，牠們無法被訓練臣服於主人，並且在遭遇挑戰或危險的時候就會反擊以保護自己。“有些”貓喜歡與人類互動（注意不是全部），但有時我們卻在不了解貓咪的想法時，就將我們人類對於”喜愛”、覺得“好”的做法直接使用在牠們身上，或用養狗的思維來養貓，cats are not small dogs，因而造成了貓咪無形的壓力，或是當貓咪反抗、不服從時造成主人的挫折感。

(圖/Ingimage)

以下我們來分類討論貓咪對於生活環境的各種需求，要成為稱職的主人我們該怎麼做才好：

打造舒適、符合「牠」需求的生活環境

要有躲藏、休息的地方

貓是性格獨立的生物，適合牠們安心休息的地方最好是高處、至少要有淺淺的矮牆包圍感（我家貓很愛原本裝鞋的空盒甚至蓋子）要不要屋頂看偏好、最好能看到窗外景色，然後可以有很多個休息處。其實自己動手拿紙箱挖洞放在衣櫃上就很棒了，還可以兼貓抓板用、髒了就丟換。

獨立的資源

多貓家庭要特別注意顧及每隻貓的地盤，除非牠們感情很好（會互相舔毛、蹭臉、窩在一起睡覺這種）不然不會想要共用休息處，並且連食物、水碗、貓砂盆、貓抓板玩具等也都應該要多提供幾個讓貓咪自由選擇。在社交媒體上常看到貓咪排成一排吃飯，乍看之下好像很可愛，但除非你很確定每一隻貓都不介意跟別人一起吃飯，不然若是家中貓咪有明顯地位階級的差別（這是很常有的事），一起吃飯反而變成你為弱小的貓施加心理壓力的活動，牠必須冒著被霸凌、搶食的風險過去，只想趕快吃完然後閃人。就算要一起定時放飯也盡量讓每隻貓有自己的角落安心吃飯。水碗也要多放幾個，增加喝水的機會避免泌尿道疾病發生。貓砂盆建議比貓的數量再 +1，分散位置並且定時清潔。

寵物貓的運動

從幼貓到未滿一歲這段時期，玩樂時的撲咬及追逐是在訓練肢體的協調及骨骼肌肉的發展，而貓咪在這個年紀似乎有永遠用不完的精力、可以追著逗貓棒不停地跑，完全不需要擔心運動量不足的問題。但成年後活動力會明顯下降，許多主人會發現牠開始對玩具興趣缺缺，玩兩下就躺下休息了。與其說牠變懶惰了，我覺得不如說是牠學聰明了、已經看破這個玩具（獵物）的行徑或是已經抓到了，那又何必再追？久而久之運動不足可能會導致肥胖，進而增加糖尿病、尿路阻塞等疾病發生的風險，因此身為主人我們也有責任讓寵物貓有適當的運動。

一間貓旅店有有多項跳台和跳板給貓運動。本報資料照

與人的互動

前面提到貓作為伴侶動物已經好長一段時間，經過育種之後有些品種的貓（或是幼貓時期）也許比較能配合人類對於擁抱、肢體接觸等的高度要求，不過基本上成年貓還是偏好頻繁而短時間的接觸（跟我們人類剛好相反），喜歡過來撩你一下就跑掉。貓咪就算喜歡你或開心的時候，也最多讓你抱個30秒就想跑了，而且每隻貓可以接受跟人肢體接觸的 “量” 還有 “部位” 也可能有很大差異（通常摸頭跟下巴是安全的、手腳跟肚子是地雷），總之不可以強留牠在你的懷中、也不用怨嘆為什麼我的貓都不給抱是不是不喜歡我，如果牠愛你的話，除了主動過來磨蹭你之外，也會用一些保持微妙距離的小動作（例如呼嚕、看著你緩慢眨眼、側躺在你旁邊露出肚子）來表現給你看，像我家的貓就經常出現這些舉動，我可以輕摸牠幾下，但摸太久牠就會不開心要咬我了。

氣味

貓的嗅覺除了刺激食慾之外，很重要的是也會被用來確認目前的環境是否熟悉、安全，靠的就是貓咪從臉部、指尖及尾部等部分釋放不同的費洛蒙。若是床鋪、貓抓板上有自己留下的費洛蒙氣味就會覺得安心，反之若是有陌生貓的氣味就可能感到緊張，因此有些人工合成的費洛蒙商品就是靠這個原理來安撫貓咪的情緒。

貓咪有時也會使用尿液來標誌自己的氣味，不過通常這只會用在牠們陌生的環境（例如別人家），若是在自己家裡還在貓砂盆以外的地方排尿、排便的話絕對是不正常的，要帶去給獸醫檢查、討論看到底是行為問題還是真的生病了。

結語

貓咪迷人的外表、可愛的舉動，常讓人愛上後一股衝動就帶回家養了，但你已經充分了解牠了嗎？你的寵物貓在家裡真的過得開心嗎？希望大家的貓都能同時擁有生理＋心理的健康唷！

本文摘自貓語生活｜你家的貓真的快樂嗎？每個養貓人都該知道的貓行為學，經作者授權轉載。

作者粉專：獸醫師劉子華的。貓。語生活