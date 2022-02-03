寵物知識+／從小養一定親人？飼養「剛斷奶幼鼠」的迷思

做倉鼠中途的過程，遇到不少人指定要「剛斷奶幼鼠」「不咬人」「親人」等條件，關於這一點，我們一致認為這是個無法解決的迷思。

我們長期觀察，剛斷奶幼鼠是最難了解個性的，此時的兇或是親人都是假象，兇可能只是偽裝，因為他離開母鼠害怕；和善也可能是偽裝，因為他還在觀察要怎麼應付獨立生活。

大約一個多月，他們的個性逐漸鮮明，此時護地盤咬人或是親近人類不會咬，才是真正的個性。但鼠鼠天生個性還是會受未來主人互動的影響而產生變化，例如信任主人之後，就不會再張牙舞爪。

所以「想養剛離乳幼鼠，因為可以從小培養感情，進而很親人」是一種錯誤觀念，我們遇過不少認養人領養剛斷奶鼠寶帶回去後，養了半年一樣照咬不誤。

希望各位愛鼠的鼠友們，多給這些非離乳幼鼠的鼠寶們一個有家的機會，打破這難解的迷思！

愛鼠協會認養的韓吉。圖取自「專鼠為你，心有所鼠」方格子。 上圖是小編從愛鼠協會認養的黃金鼠「韓吉」，我不曉得他多大了，也不清楚他能陪我多久，他不親人，也不愛跟人互動，想摸他就是嫌棄大便手，偶爾還會開洞。但愛鼠寶不就是只要鼠寶能健健康康、吃飽飽、睡飽飽、耍廢就很滿足了嗎？

本文摘自《專鼠為你，心有所鼠》，經作者授權轉載。

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