快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

寵物知識+／從小養一定親人？飼養「剛斷奶幼鼠」的迷思

聯合新聞網 / 專鼠為你，心有所鼠
倉鼠示意圖／ingimage
倉鼠示意圖／ingimage

倉鼠中途的過程，遇到不少人指定要「剛斷奶幼鼠」「不咬人」「親人」等條件，關於這一點，我們一致認為這是個無法解決的迷思。

我們長期觀察，剛斷奶幼鼠是最難了解個性的，此時的兇或是親人都是假象，兇可能只是偽裝，因為他離開母鼠害怕；和善也可能是偽裝，因為他還在觀察要怎麼應付獨立生活。

大約一個多月，他們的個性逐漸鮮明，此時護地盤咬人或是親近人類不會咬，才是真正的個性。但鼠鼠天生個性還是會受未來主人互動的影響而產生變化，例如信任主人之後，就不會再張牙舞爪。

所以「想養剛離乳幼鼠，因為可以從小培養感情，進而很親人」是一種錯誤觀念，我們遇過不少認養人領養剛斷奶鼠寶帶回去後，養了半年一樣照咬不誤。

希望各位愛鼠的鼠友們，多給這些非離乳幼鼠的鼠寶們一個有家的機會，打破這難解的迷思！

愛鼠協會認養的韓吉。圖取自「專鼠為你，心有所鼠」方格子。
愛鼠協會認養的韓吉。圖取自「專鼠為你，心有所鼠」方格子。
上圖是小編從愛鼠協會認養的黃金鼠「韓吉」，我不曉得他多大了，也不清楚他能陪我多久，他不親人，也不愛跟人互動，想摸他就是嫌棄大便手，偶爾還會開洞。但愛鼠寶不就是只要鼠寶能健健康康、吃飽飽、睡飽飽、耍廢就很滿足了嗎？

本文摘自《專鼠為你，心有所鼠》，經作者授權轉載。

快來了解我們【專鼠為你，心有所鼠】連結→臉書粉絲專頁instagram專鼠社團

認養 倉鼠 寵物

相關新聞

六福莊長頸鹿布丁妹暴斃 研判為壞死性盲腸結腸炎導致

新竹縣關西六福莊的明星長頸鹿「布丁妹」驚傳不幸病逝，不少民眾都十分不捨透過臉書悼念；據了解15歲的布丁妹經解剖研判為出血...

過年吃胖了來運動減肥？虎斑貓上健身房自主「仰臥起坐」

動物在結紮後都會變胖，有不少民眾為了讓寵物體型勻稱而煩惱，要是自家主子願意自己做運動了話該有多好？網路流傳一段影片，影片中虎斑貓體型略大，可能是驚覺身材走樣，於是跑到健身器材旁躺下，後腳蹬著鐵槓開始做起仰臥起坐，一做就是好幾個，一旁還有柴犬在觀摩，寫實的狀況跟在運動房的情形一模一樣。

貓咪戴項圈超可愛？貓奴示警「看不見的危險」這樣挑才對

不少貓奴會幫貓咪戴上項圈，不過喵星人真的需要這個酷東西嗎？一名貓奴撰文分析優劣，雖然戴項圈看起來可愛加分，但也可能導致貓咪「壓力山大」，飼主務必慎重選擇。

｢我為何會懷孕？」和浪貓寵物溝通雞同鴨講 竟是一場烏龍！

現在有愛心長期餵養浪浪的人的確很多，尤其天氣這麼冷的時候，甚至會希望直接收編牠們，但卻不是每隻習慣自由的浪浪，都願意讓你收編。最近就接到不少好心人士的詢問：｢可不可以幫浪浪做寵物溝通？」在我回答之前，我想先分享一個故事。

佛系藪貓「閉眼仰頭做瑜珈」 身邊同伴超傻眼問號..下秒神跟上笑翻萬人

野生動物裡面以貓科動物最有戲，不少有趣的畫面都是這些大貓不經意表現出來的。日前有一段可愛的影片在網路上爆紅，只見兩隻動物園裡的藪貓，其中一隻不知道為什麼突然做出了像做瑜珈「海豹式」的動作，身邊同伴見狀一開始超疑惑，但下秒竟直接學了起來，爆笑的樣子讓一堆網友忍俊不禁。

長頸鹿「布丁妹」病逝 11年情誼讓六福員工不捨落淚

關西六福莊今天表示，15歲大的長頸鹿「布丁妹」日前因病離世，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。