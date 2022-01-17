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比特犬真的很恐怖？專家教面對死咬不放的比特犬該如何自保

聯合新聞網 / 綜合報導
比特犬給人兇猛的形象。圖／聯合報系資料照片
比特犬給人兇猛的形象。圖／聯合報系資料照片

比特犬兇猛的形象經常令民眾聞之色變，在臺灣2001年農委會便公告比特犬為具攻擊性犬種，並明文規定飼主帶比特犬出門時，需要配戴1.5公尺內的鏈繩以及防護口罩。然而近年傳出的比特犬攻擊事件屢屢鬧上新聞，讓農委會決定2022年3月1日起，臺灣禁止飼養和輸入比特犬。

但是比特犬難道真的都很恐怖、容易攻擊人嗎？知名Youtube頻道－許伯簡芝，就拍攝一支影片，請比特犬飼主KK現身說法，針對民眾對比特犬的疑慮，提出解答並分享自身飼養經驗。

一、比特犬真的很恐怖嗎

比特犬的特性是爆發力強，對於目標獵物十分執著、絕不鬆口，而且牠們的咬合力高達80公斤，被咬到可是真的會皮開肉綻。

然而，從歷史的角度來看，比特犬過去曾被拿來鬥牛、鬥狗，卻也能夠培育成軍犬與家中寵物，甚至被海倫凱勒、馬克吐溫等名人所喜愛。影片中提到，關鍵還是在於飼養方式，飼主可以透過專業訓練，讓自家的比特犬變成撒嬌討摸的狗狗，也可以讓牠們變成健壯的鬥犬。

影片中撒嬌討摸摸的比特犬嘎逼。圖／翻攝自Youtube
影片中撒嬌討摸摸的比特犬嘎逼。圖／翻攝自Youtube

二、面對咬住不放的比特犬該如何自保

比特犬是出了名的「咬住不放」，在攻擊時潑水、噴辣椒水、打牠們都沒有用，甚至可能讓牠們更加興奮。正確的做法應該是用撬板、木條把比特犬的嘴巴撬開，趁機把牠口中的目標物給拉開，並離開現場。

飼主KK在影片最後也提醒大家，遇到任何狗狗攻擊的情況，原則就是不要跑，而是先拿物品抵擋牠們的嘴巴，等牠們將目標轉移到物品上時，再趕快離開。

比特犬 農委會 狗狗 寵物

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