險變麻油雞？家門口莫名站兩隻雞 獸醫揭身分：是招財金雞
新北市板橋區一位民眾上個月向動保處通報，社區門口意外發現兩隻「雞」遭人棄養。動保員到場救援後，才發現民眾口中的雞其實是俗稱「招財金雞」的紅腹錦雞。動保處也呼籲，購買或領養時應做足功課，棄養動物可處3萬元以上到15萬元以下罰鍰。
新北市動保處在上個月接獲陳先生通報，說社區門口突然出現兩隻雞，疑似遭到棄養。動保處前往救援確認正是被稱為招財金雞的紅腹錦雞。獸醫師接手檢查後，判斷兩隻金雞沒有明顯外傷，只是因為太久沒進食才無法展翅飛翔。在提供乾淨的食物及水分後，休養一個星期已完全恢復體力，並成功媒合至畜牧場飼養安置。
新北市三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌指出，紅腹錦雞又被稱為招財雞、金雞。雄鳥特徵為頭頂冠羽金黃色，羽毛色彩鮮豔，尾羽可長達約40公分。雌鳥則以灰褐、深褐色為主，頭頂、頸、上背到二側腹部均有黑色橫紋。
新北動保處指出，購買或領養動物時，務必要全面考量自身能力，不應該為了跟風而飼養寵物。若是棄養寵物，違反動物保護法第五條第三項規定，可處新臺幣3萬元以上至15萬元以下罰鍰，想當飼主前務必三思。
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