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開門抓包2貓爽躺床約會追劇 戲精虎斑「歪頭傻爆眼」4千萬人笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
打開紙箱小門發現兩隻貓咪窩在一起追劇看平板，貓咪被抓包還露出疑惑驚恐眼神。 (圖/取自Tiktok)
打開紙箱小門發現兩隻貓咪窩在一起追劇看平板，貓咪被抓包還露出疑惑驚恐眼神。 (圖/取自Tiktok)

有時候貓咪的一些動作會受到人類影響，做出很像人的行為，又抑或是有些貓咪身體裡住著人的靈魂。日前有一段可愛的影片在網路上瘋傳，一位貓奴在家中的紙箱裡面看見兩隻貓咪窩在一起盯著平板，看起來超像沙發馬鈴薯的樣子讓不少網友笑翻。

抖音用戶「dontstopmeowing」日前有一段超可愛的短片在網路上流傳，家裡衣櫃中有一個超大的紙箱，上面寫著「請勿打擾」，打開後看到家裡的貓咪崔斯(Chase)跟米莉(Millie)正舒服的窩在貓床上一起看平板，旁邊還有主人擺好的爆米花跟飲料裝飾，模樣超級像一對正在追劇中的小情侶一樣，牠們見到貓奴從身後出現，露出疑惑的眼神盯著主人，相當可愛。這位網友也經常把家裡貓咪可愛的模樣上傳到抖音平台上，經常可以看到他家的貓咪一些有趣的舉動。

@dontstopmeowing He really said “not my problem” #fyp #foryou #foryoupage #catsoftiktok ♬ original sound - Kareem & Fifi

這隻短短不到半分鐘的影片上傳到抖音後，截至今日已經累積了超過4300萬人觀看，許多網友表示「太像人類了」、「超級可愛」、「這就是偷追劇被抓包會有的反應」，也有網友打趣地說「你家貓咪在約會，你打斷牠們了」。

貓咪 抖音 貓奴 情侶

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