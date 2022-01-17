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陰到你了！貓咪追逐設陷阱 追兵貓冷不防被掃把「巴頭」
貓咪通常給人一種個性聰明、四肢靈活的印象，有養貓的飼主應該也對喵星人敏捷的身手不陌生，尤其家中如果不只收編一隻，那這些毛小孩追逐跑跳蹦的身影更是家常便飯。一名網友經常在TiKTok上分享家中寵物的日常生活，日前他分享的一段影片可以說是完全展現了貓咪「機靈的一面」，吸引許多網友觀看。
@zeng_7999 Smart and stupid#kitty #pet #cat #catlover #funny ♬ 原聲 - wojtoelvinxa13
畫面中有兩隻貓咪在走廊上追逐，跑在前面的白貓像是快要被追上，突然朝放置在牆邊的掃把伸出貓掌，右前腳輕巧一撥，只見掃把不偏不倚落在後面的灰貓身上。而白貓彷彿計謀得逞，瞬間停下腳步，回頭看同伴是如何被自己設置的陷阱給巴頭。
貓咪黑化的一幕，也讓網友們紛紛表示：「這隻貓心機太重了啦」、「耍小聰明的貓！」而這隻被掃把打個正著的可憐小灰貓雖然被嚇傻了，所幸看起來並沒有因此受傷。
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