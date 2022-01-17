小短腿柯基原來不是短尾巴？解開柯基的斷尾之謎

柯基其實有蓬鬆的長尾巴。圖／pixabay

許多人對柯基犬的印象應該都是「短短的」，短短的腿、短短的尾巴。但您知道嗎？其實柯基跟大多數犬種一樣，天生都是長尾巴。現今看到「屁股一球」的柯基，其實是人類考量到各種因素，在柯基幼犬出生3-5天內，執行斷尾手術。

根據「搖滾尾巴」網站指出，之所以剪去柯基尾巴，是考量工作與健康二大因素：

一、過去牧羊犬的工作需要

根據資料，柯基品種發源於英國威爾斯，低矮的身型是協助放牧的好幫手。但是牧人發現柯基害怕時會將長尾巴夾起，表現出恐懼的樣子，如此一來會不利於管理牛羊群。再來也避免柯基尾巴被踩到，因此執行斷尾，降低牠們受傷的機率。

二、長尾容易造成髒污、脊椎壓力

另一種原因是，柯基的腿較短，長尾巴會拖到地上，活動與排泄時容易沾到髒污，清理不便之外，也可能會有後續感染問題。過去也認為，長尾巴對柯基來說過重，會造成椎間盤突出，所以傾向斷尾，降低尾巴對柯基身型的壓力。

過去柯基斷尾大多是考量到工作活動與清潔。圖／臉書

然而由於時代變遷，動保觀念提升，如今寵物市場也越來越提倡相關法規，不對寵物進行不必要的斷尾手術，臺灣大多數的飼主現在也傾向讓愛犬尾巴自然發展，用細心照料取代斷尾，自然不需擔心健康問題囉！