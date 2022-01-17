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這背影怎麼看都是一隻柴犬吧？轉到正面…居然是隻貓！
橘貓圓滾滾的基因相信許多人都熟悉，俄羅斯的強大也是眾所皆知，那麼住在俄羅斯的橘貓呢？
1月8日推特上就有一組照片引起眾多網友按讚分享，照片說明中寫著：「俄羅斯貓、背面太像狗了…」仔細一瞧，畫面中趴在雪地上的，看起來是一隻柴柴，那對著名的飛機耳、壯碩的犬身，應該不會錯吧？沒想到下一張照片裡，這隻毛茸茸生物的正面曝光後，讓網友大驚：竟然是一隻貓！
社群網站Dcard上也有網友分享這張照片，大家都被這隻「背影殺手」萌翻，忍不住留言：「太Q了吧！好圓好可愛！！」、「不愧是俄羅斯」、「好像奇異果」、「不會是阿嬤養的吧」。
這隻住在俄羅斯莫斯科的網紅貓叫「hosico」，品種源自蘇格蘭立耳貓（俗稱英國短毛貓），立耳的特徵也難怪讓人從背面看，還誤以為牠是隻柴犬呢！
人氣超高的hosico，不但擁有社群帳號，飼主還幫牠建立專屬網站，在ig上更擁有195萬多名粉絲追蹤，牠的招牌圓臉、綠色大眼睛，以及一身蓬鬆毛皮，總是擄獲大票粉絲的芳心。
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