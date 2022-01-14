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突然被貓咪咬一口？貓奴點出3大原因 這招替代打罵更有用

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪有時突然咬人，其實背後都有原因。圖／Ingimage
貓咪有時突然咬人，其實背後都有原因。圖／Ingimage

貓奴們應該都有這種經驗，和貓玩耍或撫摸牠的過程中，冷不防被咬了一下，有些甚至會留下齒痕。很多時候看似摸不著頭緒，但正常的貓咪也不是隨便就亂咬人，以下有些蛛絲馬跡可以讓飼主參考。

日本專欄作家貓奴こばやしきよ表示，若是突然被貓咪咬了，可能是牠覺得煩躁、興奮，或是恐懼導致牠咬人。他也分享不靠打罵，糾正貓咪咬人壞習慣的「小撇步」。

1.煩躁

為何被撫摸的貓看起來很舒服，下秒卻突然咬你一口？有時貓會跑到身邊「討拍」，但時間過長，牠們可能轉變成煩躁的狀態。一旦超過貓皇希望你停下來的時間，等同讓自己身陷被咬的危機。

一些跡象其實能看出貓咪希望你停下來，諸如變成飛機耳，或是尾巴一直甩的情況，就是在告訴貓奴「快給朕停手啊！」

2.興奮

貓咪一旦玩起來，有時會High到六親不認，誤咬牠們覺得像是獵物的東西。玩耍其實類似於狩獵行為，如果揮舞你的手或腳，喵星人有時會以為是獵物便撲上去。就算周邊沒有玩具，也不要用自己的手和貓咪玩耍，會讓牠誤以為咬你的手是可以的。

有時貓咪玩的太興奮，看到東西就咬。圖擷自IG bobobanban網友授權提供
有時貓咪玩的太興奮，看到東西就咬。圖擷自IG bobobanban網友授權提供

3.恐懼

有時貓咪會出於害怕某物便咬你一口，即便牠們並沒有對你生氣。這有點像把氣出在別人身上，能幫助自己冷靜下來，屬於一種「轉移行為」。不過若這樣的情形一再出現，則貓咪可能背負著相當大的壓力，必須找出壓力源才能解決問題。

如何改掉貓咪喜歡咬人的習慣？

遇到貓咪咬人時不該打罵，最重要的是向牠們傳達「這樣很痛」，可以大聲說「好痛！」也可以把手指推向貓咪的嘴巴，通常這樣貓咪就會鬆口。或在被咬時立刻停止玩耍，藉此告訴牠們這樣是不對的行為。

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