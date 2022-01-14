早上對你喵喵叫＝餓了！專家曝貓咪「想跟鏟屎官說話」4時間點

家有貓咪的大家，知道有時候傲嬌的貓咪也會想要跟飼主說說話嗎？有研究發現貓咪其實是喜歡跟飼主說話的，只是很看時間，像是早上剛起來、穿衣服的時候，貓咪如果對你喵喵叫，可能代表牠想跟你說話了。

日本動物專欄作家こばやしきよ撰文指出，貓咪在四種情況下會對主人喵喵叫，其實是想跟主人說說話。

一、早上飼主剛起床的時候

應該很多貓奴會在差不多要起床上班／上課的時候被貓咪叫起來的經驗吧？其實貓咪會在主人剛起床的時候喵喵叫，有時候是想要主人摸摸牠、餵食牠、或是廁所髒了需要換貓砂等等。因為貓咪是夜行性的動物，清晨的時候牠們依然活力充沛，因此會把對主人的需求累積到早晨，告訴剛起床的貓奴該做事了。

主人睡覺剛起來的時候喵喵叫，可能是想告訴你牠餓了或渴了。 (圖/取自PAKUTASO)

二、飼主穿衣服的時候

貓咪觀察力相當敏銳，察覺到主人正在穿衣服，可能就代表晚點主人要出門了。一些依賴性比較高、比較黏人的貓咪會在這時候喵喵叫，想告訴主人「別出去嘛」、「再多陪我一下」。

有些貓咪則會在主人出門回家後繼續叫，基本上就是在表達「朕有點寂寞」。

三、飼主放鬆的時候

貓咪如果發現主人正在呈現一個休閒放空狀態時，比如說正在追劇、打遊戲、看書等也會喵喵叫，因為牠們希望主人放鬆的時候也可以多陪陪自己。

下次貓咪跟你喵喵叫，也跟牠說說話吧。 (圖/取自PAKUTASO)

四、飼主正在工作時

這點大家應該很有感，因為新冠肺炎疫情的緣故，不少台灣公司去年都實行了在家工作制度，許多正在忙著開會或是寫報告的貓奴常常會被主子亂入給打擾到，有些比較乖的貓咪只會在一旁喵喵叫，想要跟忙碌的主人說說話，有一派比較活潑的貓就乾脆直接霸佔鍵盤或是入侵視訊鏡頭了。