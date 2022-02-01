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偷開攝影機貓咪卻都知道？貓奴揭「反被監視」關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友打開監視器鏡頭，全都是「被盯著看」的畫面。圖擷自Youtube
有網友打開監視器鏡頭，全都是「被盯著看」的畫面。圖擷自Youtube

你家的毛孩也會用監視器「盯」著你看嗎？PTT貓奴表示監視器就定位後，愛貓似乎能察覺到有人正在看牠，因此直到半夜還緊盯著鏡頭不放棄。原PO也把過程剪輯成影片，只見布偶貓緊盯著鏡頭，釣出一票過來人表示「我家的也會這樣」。

PTT貓版有鄉民分享家中的布偶貓日常，下單的監視器到貨後，安裝完便馬上啟用。不過貓咪似乎能感應到那邊有視線，一直到半夜都「死盯著不放」。從影片中可見，無論光線充足的時候，或是暗到開啟紅外線模式，直到接近凌晨3點半貓咪兩顆圓眼睛還是不放過監視器。

影片意外引發共鳴，「我家也知道監視器開著」「一連上監視器就會立刻盯著看」「一開監視器不是動耳朵就是轉頭看」。有網友分享鏡頭繞了一圈沒看到貓，後來才發現原來就在監視器正下方，似乎想躲避主人的視線。

對於這種狀況，有留言解釋連上監視器畫面時，機器會出現微弱的「噠」一聲，因此便會讓貓咪察覺有異狀。其他留言則補充那是光圈自動調整的聲音，切換成紅外線模式也會聽到，飼主可在安靜的時候試著自己聽看看，就能理解為何總反被貓咪「監視」了。

有網友打開監視器鏡頭，全都是「被盯著看」的畫面。圖擷自Youtube
有網友打開監視器鏡頭，全都是「被盯著看」的畫面。圖擷自Youtube

監視器 貓咪 PTT 貓奴

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