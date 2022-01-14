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日本「與貓共眠床」爆紅 網傻爆眼「根本刑具」：夢中直接見祖先

聯合新聞網 / 綜合報導
看起來好像很理想的「與貓同眠床」，其實隱藏一個大問題。 (圖/取自DINOS)
看起來好像很理想的「與貓同眠床」，其實隱藏一個大問題。 (圖/取自DINOS)

家裡有養毛孩的人應該都很喜歡跟自家毛小孩一起睡覺，不過有時候要讓貓咪跟著自己一起睡就有點困難，除非貓咪肯賞臉進到被窩或是待在腳邊一起睡覺。日本有一間家具廠商就開發出了「可以跟貓咪一起睡覺的系統組合床」，設計相當有創意，但也引來不少貓奴吐槽「人類半夜應該會被踹死」、「夢中直接見祖先」。

日前日本有一間家具廠商推出「可以跟貓一起使用的床」，他不僅只是一般的床架，更是結合了貓咪會喜歡的一些元素在裡面，像是床腳的部分延伸出木桿子到高處，並有一大塊挖洞的木板，挖洞木板上面甚至還有層架，就像階梯一樣可以讓貓咪在上面跳上跳下。

這款床的大小跟一般床鋪尺寸相同，不過售價可不便宜，官網定價352,000至467,280日幣不等（約新台幣85,296元至113,230元）。「可以跟貓一起睡覺的床」也在網路上掀起熱議，但不少貓奴不看好這床的設計，就有網友表示這床根本就是把自己當獵物，半夜睡覺睡一睡有貓咪從上面跳下來就會被痛到崩潰秒醒了，有網友笑稱「我不想半夜來個死亡擁抱」、「絕對活不過第二天」、「睡夢中直接見祖先」。

貓咪爬高高半夜跳下來的話，貓奴性命可就不保啦。 (圖/取自DINOS)
貓咪爬高高半夜跳下來的話，貓奴性命可就不保啦。 (圖/取自DINOS)

還有網友打趣的說設計師肯定沒養過貓，「這床齁，很多功能，貓自由落體空降後，就可以直接在前面擺上香案，蠟燭，金童玉女，三柱清香，素果。四周圍再掛上黃色的布幔，還有您最美的照片，就成了。」

貓咪 貓奴 日本

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