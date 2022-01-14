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「開卡慢欸啦！」狗狗坐副駕噴飛跌倒 露驚恐神情掀熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自爆廢公社公開版
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飼主們常喜歡載毛孩出門兜風，偶爾會捕捉到令人印象深刻的畫面。一名飼主載著愛犬出門，不過或許是煞車過猛或狗兒沒踩穩，失去重心的動作及神情曝光後，讓不少網友紛紛tag身邊亂踩煞車的朋友，直呼這樣實在母湯。

「開車的時候都不管我的死活嗎？」網友在臉書社團爆廢公社公開版分享，一隻狗狗待在副駕駛座上，不過可能是緊急煞車，即便身上綁著牽繩，慣性作用仍導致狗兒重心不穩跌倒。

狗狗的驚恐神情也引發討論，「壞 還拍照」「開卡慢欸啦」「綜藝摔分解動作」「在某人車上經歷過」，其中一張有網友發現「都比中指了」，彷彿在訴說當時害怕極了。

有不少飼主卻完全笑不出來，紛紛表示這樣實在太危險，「擔心毛小孩有沒有受傷」「我不敢這樣帶」「嬰兒你讓他飛來飛去會怎樣」。毛孩搭車一樣需要固定，市面上其實能買到寵物安全座椅、安全帶、止滑防汙坐墊等商品，飼主可依需求添購，幫毛小孩的安全加分。

圖擷自爆廢公社公開版
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毛小孩 狗狗 寵物

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