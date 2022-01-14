奴才「高速抓抓」伺候虎斑喵皇 牠被抓「這裡」爽瞇眼翹腳：不要停

貓咪身上很多地方都是貓奴碰觸不得的，但有些貓咪特別喜歡被摸下巴、被拍屁屁、摸摸頭等等，只能說每一隻貓咪都有牠身上可以碰觸的好球帶，只是要找出好球帶就得靠貓奴自己好好探索了。最近網路上瘋傳一個影片，只見一隻可愛的虎斑貓在貓奴的高速摸摸胸部之下，瞇眼露出「朕很滿意」的超爽表情，引起網友熱議。

日本推特一名網友「コンドリア水戸」是一對夫妻，家裡養了五隻貓，經常在推特上曬出自家貓咪的可愛日常。日前他上傳一段影片，只見影片中的虎斑貓被爸爸用手高速摸摸胸前的胸毛，超舒服的感受讓牠忍不住兩眼微瞇，還翹起後腳搔癢兼輕拍貓奴的手，示意他繼續摸，貓貓一臉享受的模樣可見被摸得多舒服，就連幫自家主子摸摸的貓奴爸爸也忍不住驚呼「怎麼辦，太可愛了啦」。

影片一PO上推特後立刻引起廣大網友迴響，截至今日已有超過56萬人觀看。網友們表示「實在是太可愛了」、「一邊被摸胸部一邊翹腳抓抓的樣子好可愛」、「我家的貓咪在被我摸摸頭的時候，也會開心地一邊舔自己的毛」、「感覺超級像狗狗的」。