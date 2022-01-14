快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

奴才「高速抓抓」伺候虎斑喵皇 牠被抓「這裡」爽瞇眼翹腳：不要停

聯合新聞網 / 綜合報導
虎斑貓被爸爸摸摸胸部，爽到翹起一隻腳搔癢。 (圖/取自コンドリア水戸 推特)
虎斑貓被爸爸摸摸胸部，爽到翹起一隻腳搔癢。 (圖/取自コンドリア水戸 推特)

貓咪身上很多地方都是貓奴碰觸不得的，但有些貓咪特別喜歡被摸下巴、被拍屁屁、摸摸頭等等，只能說每一隻貓咪都有牠身上可以碰觸的好球帶，只是要找出好球帶就得靠貓奴自己好好探索了。最近網路上瘋傳一個影片，只見一隻可愛的虎斑貓在貓奴的高速摸摸胸部之下，瞇眼露出「朕很滿意」的超爽表情，引起網友熱議。

日本推特一名網友「コンドリア水戸」是一對夫妻，家裡養了五隻貓，經常在推特上曬出自家貓咪的可愛日常。日前他上傳一段影片，只見影片中的虎斑貓被爸爸用手高速摸摸胸前的胸毛，超舒服的感受讓牠忍不住兩眼微瞇，還翹起後腳搔癢兼輕拍貓奴的手，示意他繼續摸，貓貓一臉享受的模樣可見被摸得多舒服，就連幫自家主子摸摸的貓奴爸爸也忍不住驚呼「怎麼辦，太可愛了啦」。

影片一PO上推特後立刻引起廣大網友迴響，截至今日已有超過56萬人觀看。網友們表示「實在是太可愛了」、「一邊被摸胸部一邊翹腳抓抓的樣子好可愛」、「我家的貓咪在被我摸摸頭的時候，也會開心地一邊舔自己的毛」、「感覺超級像狗狗的」。

貓奴 貓咪 拍屁屁 日本

相關新聞

「開卡慢欸啦！」狗狗坐副駕噴飛跌倒 露驚恐神情掀熱議

飼主們常喜歡載毛孩出門兜風，偶爾會捕捉到令人印象深刻的畫面。一名飼主載著愛犬出門，不過或許是煞車過猛或狗兒沒踩穩，失去重心的動作及神情曝光後，讓不少網友紛紛tag身邊亂踩煞車的朋友，直呼這樣實在母湯。

奴才「高速抓抓」伺候虎斑喵皇 牠被抓「這裡」爽瞇眼翹腳：不要停

貓咪身上很多地方都是貓奴碰觸不得的，但有些貓咪特別喜歡被摸下巴、被拍屁屁、摸摸頭等等，只能說每一隻貓咪都有牠身上可以碰觸的好球帶，只是要找出好球帶就得靠貓奴自己好好探索了。最近網路上瘋傳一個影片，只見一隻可愛的虎斑貓在貓奴的高速摸摸胸部之下，瞇眼露出「朕很滿意」的超爽表情，引起網友熱議。

乳牛貓夏天是大眼萌妹 冬天秒變「圓臉大媽」36萬人笑翻：你誰啊

很多人都會有一種體驗，夏天天氣熱比較沒食慾就吃不多，但是到了冷颼颼的冬天，寒流來襲加上成天低溫，就會讓人不自覺想多吃一點，加上冬天又遇到農曆新年，尾牙跟過年大餐狂吃，所以就會發生「夏瘦冬胖」的現象，不過這點貓咪竟然也適用。最近在網路上瘋傳一張照片，一隻乳牛貓夏天的時候瘦得很漂亮，但一到冬天就超絕大發福，判若兩貓的模樣讓不少網友笑翻。

貓村慣犯喵「逃票」被抓包 結局曝光網刷一排：放開列車長！

新北市猴硐車站旁的貓村，曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點之一，吸引不少民眾前往。昨日一名網友到猴硐看貓，搭火車返家卻發現「有個站貓想逃票被我逮到」，結局讓眾多貓奴大喊「太可愛啦！」

領養萌汪「自帶趴下握手技能」不像浪浪！他PO文曬狗釣出網友感動回應

以領養代替購買是目前擁有毛小孩的最好方式，不過從收容所養來的毛孩每個都是讓人驚喜的孩子。近日有網友分享自己的經驗，說他從收容所領養來的狗狗完全不像流浪狗，因為狗狗竟然內建了趴下、坐下跟握手的功能，讓他又驚又喜。

保育類「糙齒海豚」擱淺北門王爺港沙灘 海巡人員搶救

台南市北門區王爺港沙灘昨天有民眾發現鯨豚擱淺，海巡署南部分署第11岸巡隊第二機動巡邏站接獲通報，隨即通報海巡署第六巡防區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。