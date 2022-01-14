奴才「高速抓抓」伺候虎斑喵皇 牠被抓「這裡」爽瞇眼翹腳：不要停
貓咪身上很多地方都是貓奴碰觸不得的，但有些貓咪特別喜歡被摸下巴、被拍屁屁、摸摸頭等等，只能說每一隻貓咪都有牠身上可以碰觸的好球帶，只是要找出好球帶就得靠貓奴自己好好探索了。最近網路上瘋傳一個影片，只見一隻可愛的虎斑貓在貓奴的高速摸摸胸部之下，瞇眼露出「朕很滿意」的超爽表情，引起網友熱議。
日本推特一名網友「コンドリア水戸」是一對夫妻，家裡養了五隻貓，經常在推特上曬出自家貓咪的可愛日常。日前他上傳一段影片，只見影片中的虎斑貓被爸爸用手高速摸摸胸前的胸毛，超舒服的感受讓牠忍不住兩眼微瞇，還翹起後腳搔癢兼輕拍貓奴的手，示意他繼續摸，貓貓一臉享受的模樣可見被摸得多舒服，就連幫自家主子摸摸的貓奴爸爸也忍不住驚呼「怎麼辦，太可愛了啦」。
胸のあたりの一番気持ちいいところカキカキしてあげると思わず後ろ足でエアカキカキしちゃう猫可愛過ぎてどうにかなっちまいそうだ。 pic.twitter.com/H4RC24zK7h— コンドリア水戸 (@mitoconcon) January 9, 2022
影片一PO上推特後立刻引起廣大網友迴響，截至今日已有超過56萬人觀看。網友們表示「實在是太可愛了」、「一邊被摸胸部一邊翹腳抓抓的樣子好可愛」、「我家的貓咪在被我摸摸頭的時候，也會開心地一邊舔自己的毛」、「感覺超級像狗狗的」。
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