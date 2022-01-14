乳牛貓夏天是大眼萌妹 冬天秒變「圓臉大媽」36萬人笑翻：你誰啊

很多人都會有一種體驗，夏天天氣熱比較沒食慾就吃不多，但是到了冷颼颼的冬天，寒流來襲加上成天低溫，就會讓人不自覺想多吃一點，加上冬天又遇到農曆新年，尾牙跟過年大餐狂吃，所以就會發生「夏瘦冬胖」的現象，不過這點貓咪竟然也適用。最近在網路上瘋傳一張照片，一隻乳牛貓夏天的時候瘦得很漂亮，但一到冬天就超絕大發福，判若兩貓的模樣讓不少網友笑翻。

日本推特有一隻網紅明星乳牛貓「チロ」，今年四歲的牠是隻母貓，在網路上小有名氣，過去牠有不少可愛的照片被爸爸貼到推特上，引起不少網友喜愛並轉發。 チロ爆紅的主要原因是過去有一張小時候跟長大後的對比圖，3年前還是隻小奶貓的牠有著小臉大眼，看起來相當惹人憐愛，沒想到3年後整個「發福大膨脹」變大餅臉貓。

最近チロ的飼主在網路上又張貼出兩張對比圖，同樣都是チロ，但夏天跟冬天的樣子差太多了，夏天的チロ有著一張瘦長的絕美臉龐，但到了冬天卻馬上變成圓胖大媽，原本空靈的眼神都變成迷茫的樣子。反差超大的照片貼上推特後短短幾天內就被瘋傳，截至今日已經有超過36萬網友轉發，甚至還爆紅到日本的電視台上。

網友們被チロ超反差的模樣笑到不行，留言表示「這根本就是不同的貓咪了吧」、「發福的樣子好可愛啊」、「你跟我說右邊那隻胖貓是別人我都信」、「這根本就是小栗旬跟小手伸也的對比照吧」。