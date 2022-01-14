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貓村慣犯喵「逃票」被抓包 結局曝光網刷一排：放開列車長！
新北市猴硐車站旁的貓村，曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點之一，吸引不少民眾前往。昨日一名網友到猴硐看貓，搭火車返家卻發現「有個站貓想逃票被我逮到」，結局讓眾多貓奴大喊「太可愛啦！」
「補票請交出罐罐！」臉書社團我與街貓的距離出現一張照片，一輛正停在猴硐車站的區間車，旁邊就是知名的貓村，此時恰巧出現一隻虎斑貓也搭上這班火車。可愛的畫面融化不少網友，「不要妨礙列車長辦公務」「俺是上車驗票捏」「我是公務貓！免費啊啊啊」。
原PO後來還是選擇讓牠回到習慣的地方，把牠溫柔的抱起來並放回月台，不過貓咪眼神似乎不太領情。不少人揣測貓貓心態「又要等下一班車……」「放開我！我是列車長啊」。有人則表示看過很多次貓咪們會搭車到下一站瑞芳車站，如果「不幸」被車長或清潔員抓包，則會被請下車。
有眼尖的網友發現這隻虎斑貓疑似是調皮慣犯，許多造訪過猴硐貓村的人都曾記錄下牠的身影。一段Youtuber「孫女」拍攝猴硐車站的影片，似乎就正好拍到「大眼妹」又在搗蛋的畫面。
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