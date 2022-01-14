貓村慣犯喵「逃票」被抓包 結局曝光網刷一排：放開列車長！

很多人都會有一種體驗，夏天天氣熱比較沒食慾就吃不多，但是到了冷颼颼的冬天，寒流來襲加上成天低溫，就會讓人不自覺想多吃一點，加上冬天又遇到農曆新年，尾牙跟過年大餐狂吃，所以就會發生「夏瘦冬胖」的現象，不過這點貓咪竟然也適用。最近在網路上瘋傳一張照片，一隻乳牛貓夏天的時候瘦得很漂亮，但一到冬天就超絕大發福，判若兩貓的模樣讓不少網友笑翻。

2022-01-14 12:29