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領養萌汪「自帶趴下握手技能」不像浪浪！他PO文曬狗釣出網友感動回應
以領養代替購買是目前擁有毛小孩的最好方式，不過從收容所養來的毛孩每個都是讓人驚喜的孩子。近日有網友分享自己的經驗，說他從收容所領養來的狗狗完全不像流浪狗，因為狗狗竟然內建了趴下、坐下跟握手的功能，讓他又驚又喜。
一名飼主在Dcard發文表示，他從收容所領養了一隻狗狗，但養了發現牠完全不像流浪狗，因為狗狗竟然內建握手、坐下及趴下的能力，「以前沒想那麼多，最近才想到哪有流浪狗會握手趴下坐下。」飼主也猜想這隻狗狗以前應該是有人養的，只是不知道是被丟棄還是走失，又或者可能是自由放養，然後在外逛街就很衰的被抓起來送到收容所。
該名飼主在文末也感性的說，「原本的主人，我想跟你說牠現在很好」。文章一PO出後獲得不少網友迴響，有網友表示「的確蠻有可能是放養被抓到收容所誤以為是流浪狗，也可能是棄養丟在路邊，但很幸運的是還好牠遇到你了」、「如果是放養被抓起來的，我想他其實不衰，只是為了遇見你」，紛紛感謝PO文者給了狗狗一個家。
有網友說其實狗狗會一些簡單的技能是有原因的，本身有到收容所當過志工的網友表示，他們會要求訓練狗兒基本技能，還有讓他們行為穩定看起來乖乖的，才能增加狗狗被領養的機會。
令人感動的是，這則文章貼出後，引出一名曾在新竹南寮收容所實習過的網友回文，他表示小波是他以前實習時照顧過的狗狗，有對他進行一些行為訓練，有教他伴行、坐下、趴下、等待、喚回等，握手則是在他去之前就會了，好像是裡面的志工教的，他也感謝原PO「好開心他終於有家了，謝謝你領養他」。
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