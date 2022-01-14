他穿布偶裝和母獅「親密接觸」遭強抱 網冒冷汗卻笑噴：真的有工讀生

沒人能阻止日本人了？近日國內外臉書社團流傳一組圖片，一名男子穿上獅子外觀的布偶裝，在非洲大陸與真正的獅子「親密接觸」的驚人畫面。其中包含被獅子抱住、追趕，甚至因此爬到樹上的橋段，網友看了笑噴「居然真的有工讀生」。

國外臉書社團日本のYABAI出現一組共4張圖片，最先是穿著獅子布偶裝的主持人和真獅子拍照，此時右上角顯示「自拍中」，背後就是一隻活生生的母獅子。緊接著是被母獅子追趕，拿著攝影機落荒而逃。甚至一度被抱住，還被迫爬到樹上避難，但母獅子仍不放棄。

主持人和獅子近距離接觸。圖擷自 日本のYABAI

這些令人捏把冷汗的情節曝光後，網友嘆為觀止表示「真的在玩火欸」「拿命來拼收視率的」「保險看來保不少喔」。有看過的網友分享更多情節，節目中甚至還有扮過鱷魚，一度被咬還拖下水裡。留言區看到如此賣命演出，幽默表示「原來迪士尼沒有騙我」，獅子王確實都是真人演出。

許多人被這些景象逗樂，紛紛敲碗「有人知道節目名稱？」「求影片連結」，後續有熱心網友分享節目名稱是「坂上探險隊」，影片中的苦主是日本藝人狩野英孝，這組圖片則出自非洲探險篇。