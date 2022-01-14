喵星人累翻「一頭撞進被窩」秒睡 軟爛萌樣十萬人爆笑：我回家也這樣

貓生到底有多累？抖音日前流傳一段影片，是一隻超萌短腿貓一頭撞進棉被裡的合輯，超療癒的影片吸引了200多萬的讚以及3萬多則留言，更有網友表示「我忍不住重複看了100次」。

日本抖音用戶@mofumaru719養了一隻超可愛的短腿貓mohumaru（もふまる），他的興趣是一頭撞進棉被裡癱著。從畫面中可以看到，貓貓一頭撞進棉被裡後便一動也不動，超軟爛模樣引起許多網友共鳴「我下班回家也這樣！」

而mohumaru的悠哉貓生還不止這些。另一則影片可以看到，保持軟爛的他邊熟睡邊讓媽媽搓著自己手手上的肉球，但媽媽一旦把手抽離，睡著的mohumaru卻又像感受到了一樣伸手想繼續討摸。可愛的模樣讓網友不禁發問「他知道他這樣超可愛的嗎？」

超可愛的影片引發巨大迴響，上萬名網友紛紛湧入留下搞笑留言「漫長的一天，對吧？」、「跟我一樣看超過50遍的人請舉手！」、「每個人都需要看到這個影片」、「我也好想撞撞看」、「這支影片我可以看一整天。」