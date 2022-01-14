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貪吃虎斑死命咬雞腿..貓奴搶救到崩潰！「洪荒之力」網全嚇壞：這不是貓吧

聯合新聞網 / 綜合報導
貪吃的虎斑貓七寶會跟主人搶食物吃。 (圖/取自Tiktok)
貪吃的虎斑貓七寶會跟主人搶食物吃。 (圖/取自Tiktok)

抖音用戶@wmtouchi日前上傳一支貓咪「七寶」跟主人搶食雞腿的影片。七寶超強的咬合力讓拿著雞腿的主人也撐不住，搞笑的模樣吸引了上千網友按讚，並搞笑留言模仿七寶語氣「我的就是我的！！」

畫面中可以看到，力氣超大的七寶用牙齒緊緊咬著雞腿，就連主人也都快搶不過去。除了超大雞腿外，超愛吃的七寶過去也時常跟飼主搶食，包括餅乾、炒花椰菜、串燒、生蠔等，貪吃的模樣都被放在網路上，為自己吸引了超過22萬粉絲追蹤。

@wmtouchi I'm afraid I could eat this big mouth#pets#cat#funny#fyp ♬ original sound - wmtouchi

另一則影片可以看見，飼主背著七寶啃著零食，被發現之後就被力氣超大的七寶狠狠咬住不放，凶狠的萌樣彷彿在怒罵「大膽奴才！」主人也搞笑寫下註解「千萬不要背著你的貓偷吃，不然你就會落得跟我一樣的下場⋯⋯」

七寶各種貪吃的畫面被記錄起來，還剪輯成「搶食精華」影片放在抖音平台上，吸引許多網友留言「流氓吃貨！」、「這不是貓，這是小惡魔」、「給我七吶」、「貪吃的七寶要注意健康哦」、「如果我家的貓我會投降。」

@wmtouchi 2021 is coming to an end. I hope to continue eating next year#pets#cat#funny#fyp ♬ original sound - wmtouchi

抖音 牙齒 貓咪

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