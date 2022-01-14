家養11隻黃金獵犬是什麼體驗？準備晚餐搬「6kg飼料」超壯觀

近日社群平台微博出現一條熱搜「擁有11隻金毛（黃金獵犬）是什麼體驗？」，流傳一部抖音影片，記錄一個養了11隻黃金獵犬的大家庭每天準備狗狗晚餐的過程。大量消耗的飼料與飲用水十分壯觀，但是超多阿金集合在一起的溫馨畫面融化上萬網友「太療癒了！」

抖音用戶 @collinstandon 時常發布家中11隻黃金的可愛日常，日前發佈的一則影片標題為「跟我們一起準備晚餐！」記錄了阿金們驚人的食量。影片中可以看到，先是準備9磅（約4.08公斤）的寵物乾飼料，再混入3到4磅（約1.36到1.81公斤）的素食狗糧，一頓尋常晚餐共計消耗13磅（5.9公斤）的食物。飼主更表示，每個月都需要添購10袋達40磅（約17公斤）的乾糧，花費相當可觀。

影片得到熱烈迴響後，飼主上傳了第二支準備晚餐的影片。除了固定的9磅乾飼料外，每晚還需要消耗5到10加侖（19到38公升）的水。壯觀的「阿金晚飯」盛況，讓網友超級羨慕「你活在我的夢想裡！」

這樣鋪張的畫面也登上大陸社群平台的熱搜，上萬網友羨慕留言分享「有什麼比一隻黃金可愛？答案是一大群黃金！」、「這不就是我的夢想嗎？」、「看起來好有錢」、「這樣比養小孩還貴吧？」、「這簡直是另一個養狗的境界。」