帶老貓做完寵物溝通急尋「Miruku」前主人 網淚：貓咪版超級任務

「寵物溝通」在飼主圈內時常被提起，一般被用來諮詢寵物內心的想法，可信度則見仁見智。一名PTT鄉民眼看當年領養的貓年事已高，於是帶牠進行寵物溝通，這才發現Miruku其實惦記著前主人，並表示在前主人身邊的任務還沒完成。原PO得知此資訊，急忙發文希望能找到當年那位主人，「不然我會被Miruku唸」。

原PO表示，Miruku在他之前其實還歷經兩位主人。第1任主人當時還是學生，連自己都餵不飽，連帶讓Miruku挨餓。第2任主人看不下去決定接收，但後來因故要前往澳洲，於是託給現任主人原PO。原PO給出幾個線索，差不多在2009-2010年間領養白色金吉拉Miruku，至今差不多高齡18-19歲，而這個名字是前任主人留下的，且當時的聯繫方式都已經遺失。

根據寵物溝通結果，Miruku想跟前主人說「我早就知道我們會分開，所以我很珍惜相處的時光」「有些事情發生，不代表不愛我，我並不會不釋懷」「我想要你享受新的生活，不要愧疚」。在原PO追問之下，Miruku也語帶玄機透露在前主人身邊是有任務的，在現任主人家則像是在度假。

網友看了紛紛覺得感動「貓咪版超級任務QQ」「好可愛的故事」「希望前主人可以看到」。留言不意外有人質疑寵物溝通真實性，原PO則親自回覆本身學醫療也是理性派的，但正是因為接觸過太多死亡，不希望自己之後抱著「後悔好像沒幫牠做什麼」的遺憾，因此選擇了寵物溝通。