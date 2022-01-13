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你知道貓咪等你睡著後在幹嘛嗎？15秒黑貓「半夜狂歡」影片超魔性

聯合新聞網 / 綜合報導
監視器拍到造成東西移位的元兇。圖／翻攝自臉書
監視器拍到造成東西移位的元兇。圖／翻攝自臉書

貓咪是夜行性動物，那你知道你家的貓晚上會做甚麼事情嗎？一名烏克蘭網友在臉書分享一段凌晨三點到五點的影片，內容是監視器拍攝臥室的畫面，只見一隻黑色靈巧的身影在各個角落穿梭，跳到門上、抓門、把水杯推倒、在床上飛來飛去…最後一雙可愛的貓眼盯著鏡頭，原來罪魁禍首是一隻黑貓，短短的15秒影片魔性滿滿，網友說：「我家的貓真的會這樣」。

這則臉書影片獲得26萬次分享，因為影片裡面的黑貓完完全全反映貓奴們的無奈心情，凌晨一點，貓咪在熟睡的男女主人床上跑來跑去，只見男主人不耐煩的轉身繼續睡；凌晨一點半，貓咪站在門板上狹小的縫隙中，一個鑽溜跳下去，移動的門板發出巨大的聲響；凌晨三點，貓咪發現床頭櫃上的水杯，打翻它，途中還回頭看了一下主人；凌晨四點半，貓咪在木門上舒展身子，並且發出磨爪的聲音；凌晨五點半，一雙圓滾滾的貓眼睛看著鏡頭。

電影鬼入鏡也是利用監視器畫面表達家中東西常常移位，疑似鬧鬼的情況，沒想到真實版的元凶居然是家貓，網友看完影片表示，「每個養貓的家庭都不怕鬼，因為下意識以為是貓」、「如果睡到一半被壓床…不用擔心，是貓」、「想養貓的人都該看看這個影片！」

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