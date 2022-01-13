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家裡椅子全變「聖上皇位」！貓咪愛坐貓奴椅凳5原因曝光：超有安全感

聯合新聞網 / 綜合報導
有時候貓咪會坐在椅子上就只是純粹累了想坐下而已。 （圖／取自PAKUTASO）
有時候貓咪會坐在椅子上就只是純粹累了想坐下而已。 （圖／取自PAKUTASO）

家裡有養貓的人都會發現一件事情，那就是貓咪有時候很喜歡霸占家裡的椅子，不管是扶手椅、餐椅或是小凳子，都是被納入貓咪勢力範圍的家具。有專家分析貓咪喜歡霸佔家裡椅子當「皇位」的原因有好幾種，其中一種就是要表達佔有慾，但也有可能是「純粹就是想找個地方坐著」。

日本動物行為專欄作家撰文表示，貓咪喜歡霸占家中椅子有五個因素。

一、宣示主權

貓咪領地意識其實不弱，家裏每一個家具對牠來說都是領域內的物品，就算是這張椅子是貓奴慣用的椅子，貓咪也會認為這是屬於牠領地的物品，所以坐在椅子上面不下來某種程度上就是在宣示主權。

貓咪喜歡坐椅子的原因是因為有種宣示主權的感覺，也就是牠的專屬「皇位」。(資料照/林姓網友授權提供)
貓咪喜歡坐椅子的原因是因為有種宣示主權的感覺，也就是牠的專屬「皇位」。(資料照/林姓網友授權提供)

二、覺得很舒服

有些椅子上面本來就自帶軟墊或是有人鋪了舒服的坐墊上去，貓咪一坐下去發現離不開了，就會開始霸佔那個椅子不想走。

三、喜歡飼主坐著的溫度

有時候貓奴應該會發現，怎麼才剛剛起身去上個廁所或是坐家事，貓咪就馬上一屁股坐下來，其實是貓咪喜歡奴才剛剛坐上去、溫度剛剛好的體溫，趁著椅子已經被暖了一陣子坐下去最舒服了，而且還有自己信賴且熟悉之人的味道，能給貓咪安心感。

椅子上面有鋪軟墊、主人又坐過的話會溫溫的，貓咪喜歡這種溫度就會坐上去。 （圖／取自PAKUTASO）
椅子上面有鋪軟墊、主人又坐過的話會溫溫的，貓咪喜歡這種溫度就會坐上去。 （圖／取自PAKUTASO）

四、純粹就是想坐下

貓咪其實會模仿其他生物正在做的事情，所以如果貓咪看見你一直都坐著，牠也會想要跟著一起坐下，只是牠看到貓奴坐在椅子上的時候，牠也會想找一張椅子坐著。

五、想獲取關注

有些貓咪坐在椅子上面純粹只是想要貓奴跟牠互動，因為牠知道坐在椅子上面可能某種程度上會提高貓奴前來關心的次數，所以貓咪有時候坐在椅子上是為了等主人經過跟他有互動，也就是貓咪想跟奴才玩了啦。

有時候貓咪會坐在椅子上代表牠想跟你互動。 （圖／取自PAKUTASO）
有時候貓咪會坐在椅子上代表牠想跟你互動。 （圖／取自PAKUTASO）

下次見到自家貓咪坐在椅子上的時候，不妨多多觀察一下貓咪真實的目的，說不定牠只是想要你看著牠、跟牠說說話或是摸一下頭。

貓咪 貓奴 日本

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