又找不到貓貓了！白毛貓與家具完美融合 腳掌跟眼睛都藏好好

保護色是指動物為了在野外求生存或是適應環境的一種方式，沒想到家貓居然也會在家中出現保護色！日前一名網友在推特上投稿一張照片，照片內容是家中廁所一角，只見地上鋪有一張白色絨毯，並且附註「找不到啦」，仔細一看才發現原來地毯上有隻四腳朝天的白毛貓，並且將腳掌跟眼睛都藏好好，完美地與地毯融為一體，堪稱最強保護色。

白毛貓和地毯完美融合。圖／擷取自推特

只見照片中白毛貓頭朝天花板，並將四隻蜷縮靠近腹部，將象徵弱點的肚子展露出來，一副任人宰割的的模樣，模樣非常可愛，只不過搭上背景的白色絨毛地毯，兩者居然完美地合在一起，讓人難找到貓咪在哪，此篇推文獲得1.8萬個讚、1700多則回覆，網友看到照片表示，「我在廁所踩到一隻貓」、「（搭配遊戲音樂）擬態～同化！」、「原來是高級動物毛地毯的部分」。

圖中有一隻窩在毯子取暖的貓。圖／擷取自推特

另外同樣與毯子完美融合在一起的虎斑，在寒冬中，褐色皮毛與毯子完美搭配在一起，貓主子一臉驕傲地看著鏡頭，看來這件毯子窩起來非常暖和。照片也引起許多貓友共鳴，如果你在家裡找貓咪而因此呼喚牠，沒有得到貓咪回應是正常的，因為貓咪通常看心情決定要不要理你，等到放棄找尋時，反而會一屁股坐到自家貓咪。