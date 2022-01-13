快訊

仁愛聯醫染疫護理師Ct值曝光 曾赴北市公館餐廳用餐

老姊妹花疑「忘下車」急跳火車 八旬婦被拖行驚悚畫面曝

又找不到貓貓了！白毛貓與家具完美融合 腳掌跟眼睛都藏好好

聯合新聞網 / 綜合報導
圖中有一隻四腳朝天露出肚皮的白毛貓。圖／擷取自推特
圖中有一隻四腳朝天露出肚皮的白毛貓。圖／擷取自推特

保護色是指動物為了在野外求生存或是適應環境的一種方式，沒想到家貓居然也會在家中出現保護色！日前一名網友在推特上投稿一張照片，照片內容是家中廁所一角，只見地上鋪有一張白色絨毯，並且附註「找不到啦」，仔細一看才發現原來地毯上有隻四腳朝天的白毛貓，並且將腳掌跟眼睛都藏好好，完美地與地毯融為一體，堪稱最強保護色。

白毛貓和地毯完美融合。圖／擷取自推特
白毛貓和地毯完美融合。圖／擷取自推特

只見照片中白毛貓頭朝天花板，並將四隻蜷縮靠近腹部，將象徵弱點的肚子展露出來，一副任人宰割的的模樣，模樣非常可愛，只不過搭上背景的白色絨毛地毯，兩者居然完美地合在一起，讓人難找到貓咪在哪，此篇推文獲得1.8萬個讚、1700多則回覆，網友看到照片表示，「我在廁所踩到一隻貓」、「（搭配遊戲音樂）擬態～同化！」、「原來是高級動物毛地毯的部分」。

圖中有一隻窩在毯子取暖的貓。圖／擷取自推特
圖中有一隻窩在毯子取暖的貓。圖／擷取自推特

另外同樣與毯子完美融合在一起的虎斑，在寒冬中，褐色皮毛與毯子完美搭配在一起，貓主子一臉驕傲地看著鏡頭，看來這件毯子窩起來非常暖和。照片也引起許多貓友共鳴，如果你在家裡找貓咪而因此呼喚牠，沒有得到貓咪回應是正常的，因為貓咪通常看心情決定要不要理你，等到放棄找尋時，反而會一屁股坐到自家貓咪。

貓咪

相關新聞

又找不到貓貓了！白毛貓與家具完美融合 腳掌跟眼睛都藏好好

保護色是指動物為了在野外求生存或是適應環境的一種方式，沒想到家貓居然也會在家中出現保護色！日前一名網友在推特上投稿一張照片，照片內容是家中廁所一角，只見地上鋪有一張白色絨毯，並且附註「找不到啦」，仔細一看才發現原來地毯上有隻四腳朝天的白毛貓，並且將腳掌跟眼睛都藏好好，完美地與地毯融為一體，堪稱最強保護色。

「貓口普查」結果出爐！英科學報告：浪浪集中於人口稠密、社經條件較差地區

你可曾想過，一座城市內到底有多少流浪貓？根據科學報告 (Scientific Reports)研究指出，以英國為例，流浪貓初估達到將近25萬隻，其中又以人口稠密處、社經條件較差的地方流浪貓數量最多。

鄉民熱議「這種鴨鴨好可愛」影片超療癒 尊貴身分曝光網全嚇壞

近年來不少除了貓狗以外的毛孩被不少人喜愛，像是鳥寶都是大家的心頭好，不過鳥寶也有分好幾種品種。批踢踢八卦版就有網友發問，看到日本有位養鴨狂人養了一堆鴨子，而且鴨子還越看越可愛，很好奇這種鴨子的品種是什麼，有鄉民指出那位日本養鴨狂人養的就是日前已火紅一段時間的爆紅品種鴨「柯爾鴨」。

鬥牛犬弟飛撲哥遭「仰頭反擊」慘重摔 媽笑翻：摔角冠軍

英國一名飼主日前在網路上分享一段影片，一隻鬥牛幼犬朝著趴在地上的另一隻鬥牛犬飛撲過去，卻被一個反擊倒地。有趣的畫面在網路上瘋傳，主人更受訪搞笑表示「可以參加去參加WWE（世界摔角娛樂比賽）了。」

用肉泥騙去看獸醫？貓奴示警說謊「等於逼貓離家出走」

你對家裡的貓說過謊嗎？如果問起大多數飼主，也許會聽見「怎麼可能會對我家貓說謊」的回答。不過偶爾「善意的謊言」卻會在貓咪心中留下陰影，日媒專欄作家指出，說謊可能導致貓咪對主人失去信任、時常逃跑，甚至最終離家出走。

「奴才手腳快點！」橘喵＋玳瑁圍爐等烤魚 萌翻網友：一隻被燻黑了

「奴才手腳快點！」一名網友在臉書轉發一張照片，4隻貓圍著暖爐看似在取暖，不過往上頭一看，網子裡正烤著4條魚，讓網友笑說群聚不知道是為了取暖，還是為了魚的香味而來？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。