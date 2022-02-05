多圖／嬌小身軀和機車呈巨大反差 虎斑貓「街頭橫行」超霸氣

不論是家貓與街貓都有各自的特色，令人喜愛。有一網友分享街頭攝影的過程，意外拍到有趣的一幕，在台灣常見的巷子裡一輛摩托車停在那，前面有一隻精緻小虎斑貓正在走路，一大一小的巨大反差將街貓的氣勢拍攝出來，並為此張照片下了個附註：「個子雖小，氣勢是一定要的」。

巷弄內停著摩托車是台灣常見的場景，攝影師楊明天擅長在環境與街貓中找到兩者之間的平衡，並拍出一張張有戲劇性張力的作品。時常將作品分享在街貓社團中，與許多貓友一同討論街貓的迷人魅力。

恰巧捕捉到拿著落葉的貓，彷彿在掃地的模樣，顯得很可愛。圖／楊明天授權提供

網友留言除了讚嘆攝影師的功力外，也紛紛表示真的要很愛貓的人才可以拍出貓咪的可愛精髓之處，並且祝福每一個街貓都能安得居所、有個疼愛的家人。街貓雖然流落在外，卻因為每天都要面對生存考驗而顯得活力滿滿，體態也因為環境訓練而顯得精實健壯，野外生存不易更能突顯浪浪的獨特魅力，因此才能在愛貓攝影師的慧眼下，拍下一張張動人又張力十足的照片。

貓咪一動一靜的照片顯得張力十足。圖／楊明天授權提供

不只動與靜，顏色黑與白之間也擁有視覺上的衝擊。圖／楊明天授權提供

浪貓一家人？圖／楊明天授權提供

貓藏在樹幹有保護色。圖／楊明天授權提供

街貓不只侷限米克斯，有品種的暹羅貓也會遭到惡意人士拋棄成為街貓。圖／楊明天授權提供

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