多圖／嬌小身軀和機車呈巨大反差 虎斑貓「街頭橫行」超霸氣

不論是家貓與街貓都有各自的特色，令人喜愛。有一網友分享街頭攝影的過程，意外拍到有趣的一幕，在台灣常見的巷子裡一輛摩托車停在那，前面有一隻精緻小虎斑貓正在走路，一大一小的巨大反差將街貓的氣勢拍攝出來，並為此張照片下了個附註：「個子雖小，氣勢是一定要的」。
巷弄內停著摩托車是台灣常見的場景，攝影師楊明天擅長在環境與街貓中找到兩者之間的平衡，並拍出一張張有戲劇性張力的作品。時常將作品分享在街貓社團中，與許多貓友一同討論街貓的迷人魅力。
網友留言除了讚嘆攝影師的功力外，也紛紛表示真的要很愛貓的人才可以拍出貓咪的可愛精髓之處，並且祝福每一個街貓都能安得居所、有個疼愛的家人。街貓雖然流落在外，卻因為每天都要面對生存考驗而顯得活力滿滿，體態也因為環境訓練而顯得精實健壯，野外生存不易更能突顯浪浪的獨特魅力，因此才能在愛貓攝影師的慧眼下，拍下一張張動人又張力十足的照片。
狗狗常掉毛，軟綿綿摸起來很舒服，假如可以用來作枕頭或者毛衣，好像挺不錯。一位住在英國愛丁堡的女士就用她心愛的薩摩耶犬的掉毛，用紡車編織了許多狗毛線織品。
毛小孩經常會做出一些讓飼主大吃一驚的動作，搞笑又可愛的模樣總是能成為讓人會心一笑的亮點。日前有一名網友貼出自家狗狗的站姿照片，只見狗狗用後腳站立站的超挺，乍看跟企鵝還真的有87%像。
不論是家貓與街貓都有各自的特色，令人喜愛。有一網友分享街頭攝影的過程，意外拍到有趣的一幕，在台灣常見的巷子裡一輛摩托車停在那，前面有一隻精緻小虎斑正在走路，一大一小的巨大反差將街貓的氣勢拍攝出來，並為此張照片下了個附註：「個子雖小，氣勢是一定要的」。
對於家中有養貓的人來說，被貓咪「踏踏」應該是許多貓奴最幸福的事情之一，可愛的肉球貓掌踩在身上只有「舒服」一詞可以形容，而且就算是貓咪不對鏟屎官踏踏，看著自家貓皇對著其他物品踏踏也有種莫名的療癒感。
動物在結紮後都會變胖，有不少民眾為了讓寵物體型勻稱而煩惱，要是自家主子願意自己做運動了話該有多好？網路流傳一段影片，影片中虎斑貓體型略大，可能是驚覺身材走樣，於是跑到健身器材旁躺下，後腳蹬著鐵槓開始做起仰臥起坐，一做就是好幾個，一旁還有柴犬在觀摩，寫實的狀況跟在運動房的情形一模一樣。
不少貓奴會幫貓咪戴上項圈，不過喵星人真的需要這個酷東西嗎？一名貓奴撰文分析優劣，雖然戴項圈看起來可愛加分，但也可能導致貓咪「壓力山大」，飼主務必慎重選擇。
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