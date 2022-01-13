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「貓口普查」結果出爐！英科學報告：浪浪集中於人口稠密、社經條件較差地區
你可曾想過，一座城市內到底有多少流浪貓？根據科學報告 (Scientific Reports)研究指出，以英國為例，流浪貓初估達到將近25萬隻，其中又以人口稠密處、社經條件較差的地方流浪貓數量最多。
英國布里斯托大學（University of Bristol）獸醫學院以及貓咪保護協會（Cats Protection）合作，在2016年到2018年間針對英國5個鄉村地區蒐集資料並加以分析。利用3101份調查數據建模，以及877位居民、601份專家報告，進一步推測出英國約有24萬7429隻流浪貓。
此外研究團隊也發現，這些貓咪通常集中在人口密度較高、社經地位較貧困的地方。英國流浪貓口數平均在9.3隻/平方公里，不過有些地方卻能高達57隻/平方公里。研究人員解釋，把貓咪當成寵物飼養，最後卻棄養的狀況在人口密集處更容易看見。且流浪貓在人多的地方，也較容易取得人類廚餘等資源溫飽，未經結紮又迸出更多小貓咪。
而作者也發現，在經濟條件較弱勢的地區，貓咪接受過結紮手術的比例也偏低。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）則不約而同表示，封城期間飼主不願意出門替貓咪做絕育手術，有可能再替英國掀起一波「流浪貓潮」。
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