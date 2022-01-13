鄉民熱議「這種鴨鴨好可愛」影片超療癒 尊貴身分曝光網全嚇壞

近年來不少除了貓狗以外的毛孩被不少人喜愛，像是鳥寶都是大家的心頭好，不過鳥寶也有分好幾種品種。批踢踢八卦版就有網友發問，看到日本有位養鴨狂人養了一堆鴨子，而且鴨子還越看越可愛，很好奇這種鴨子的品種是什麼，有鄉民指出那位日本養鴨狂人養的就是日前已火紅一段時間的爆紅品種鴨「柯爾鴨」。

有網友在PTT八卦版發文表示，自己看到有一位日本養鴨狂人RyuzoArts養了一堆鴨，他記得鴨子好像大便很臭，但是看了影片之後發現除了庭院之外，養鴨狂人家中很乾淨，最重要的是「他的鴨子越看越可愛」。網友還PO出影片跟大家分享他看到的鴨鴨多可愛，最後問了一句「有鄉民養過鴨子嗎，不知道好不好養」，底下立刻有網友回應「這是很貴的鴨子」、「柯爾鴨是很受歡迎的寵物」。

柯爾鴨(Call Duck)是一種起源於荷蘭的家鴨，又被稱為可達鴨，體型跟叫聲都與一般的普通家鴨差別很大，且多作為狩獵鴨養殖，近年來才成為觀賞用寵物鴨。其實柯爾鴨早在幾年前就在東亞地區爆紅，起因於大陸富二代王思聰曾在IG上大曬他所養的鴨鴨，後來不少人跟風養鴨，因此在東亞地區掀起一股養柯爾鴨旋風。

故宮南院生態池也有飼養可愛的柯爾鴨。(圖／故宮南院提供)

不過要養一隻柯爾鴨所費不貲，當初王思聰養柯爾鴨貼文一出，就有網友去查柯爾鴨的價格，發現柯爾鴨可是身價不凡，大約要5千至1萬人民幣（約2萬元至4.3萬元新台幣）。因此建議如果真的有很想要養鴨的網友，事前功課還是得做好，且盡量以「領養代替購買」，下定決心養了可愛的鴨子就不要隨便拋棄牠喔。