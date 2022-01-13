鬥牛犬弟飛撲哥遭「仰頭反擊」慘重摔 媽笑翻：摔角冠軍

英國一名飼主日前在網路上分享一段影片，一隻鬥牛幼犬朝著趴在地上的另一隻鬥牛犬飛撲過去，卻被一個反擊倒地。有趣的畫面在網路上瘋傳，主人更受訪搞笑表示「可以參加去參加WWE（世界摔角娛樂比賽）了。」

影片中可以看到，僅10週大的鬥牛幼犬布魯斯（Bruce）先是站在沙發上緊盯著趴在地上的哥哥基斯（Keith），接著冷不防的飛撲在毫無準備的基斯身上。當然，哥哥基斯也不是省油的燈，一個大動作仰頭就把布魯斯翻倒在地。旋轉了180度的布魯斯倒在地上，宣布慘輸。

整個畫面都被一旁的飼主露西（Lucy Tilley-Toon）記錄下來，哥哥基斯兇狠的眼神和布魯斯的慘敗被媽媽笑稱「根本就是摔角比賽！」儘管布魯斯看起來摔得不輕，但是並沒有受傷。

根據《每日郵報》報導，兩隻鬥牛犬平時就很喜歡打打鬧鬧，露西更表示，成熟的哥哥基斯時常教導愛玩的弟弟「什麼叫做禮貌」。露西坦言，兩兄弟吵鬧的原因可能是因為年齡實在相差太大，目前還在尋找能讓他們相處更融洽的方式。